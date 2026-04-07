Alerta amarilla por lluvias y tormentas en AMBA: hasta cuándo sigue el mal tiempo

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días se presentará una seguidilla de lluvias y de alertas meteorológicas.

La jornada del martes estará caracterizada por la inestabilidad. La probabilidad de lluvias oscilará en franjas del 40% al 70% durante la madrugada y la mañana, con vientos moderados de hasta 69 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas serán de 21 °C y las mínimas, de 18 °C.

Mañana la tendencia se vería modificada. Las probabilidades de lluvia del miércoles descienden abruptamente al 10%, permitiendo una mejora de las condiciones generales. La temperatura máxima será de 22 °C y la mínima, de 17 °C. El viento cederá en intensidad y la humedad disminuirá, haciendo que la sensación térmica resulte más estable.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

A pesar de la mejora en el tiempo a partir del miércoles, la presencia de nubosidad se sostendrá, limitando la radiación solar y acentuando las anomalías negativas de temperatura. Sin embargo, el jueves la estabilidad atmosférica se consolidará en el AMBA.

Las lluvias prácticamente desaparecerán del pronóstico, sin probabilidades significativas. Las temperaturas máximas serán de 23 °C y las mínimas de 14 °C. La humedad se mantendrá relativamente alta, aunque sin los picos registrados en los últimos días.

El viernes será el día más estable de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires ya que el pronóstico indica la ausencia total de lluvias, el cielo parcialmente nublado y las temperaturas máximas que alcanzarán los 23 °C, con mínimas de 13 °C.

El tiempo en el resto del país

"El comportamiento térmico sigue dominado por anomalías negativas en el centro y norte de la Argentina, con registros medios semanales entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo habitual", informó el sitio especializado en meteorología Meteored.

De acuerdo con su análisis, el este de la provincia de Buenos Aires y el litoral argentino son las zonas donde más persisten acumulados de precipitaciones, mientras que el resto del país experimenta un marcado déficit hídrico.

En las zonas agrícolas del centro norte del país, las bajas temperaturas y el exceso de precipitaciones podrían impactar los procesos de cosecha, una situación que también podría abarcar a las áreas periféricas del AMBA.

Mientras el Litoral y el noreste bonaerense se enfrentan a lluvias por encima de lo normal, el centro, oeste y sur de la Argentina presentarán un escenario más seco. Si bien la segunda mitad de la semana mostrará una mejora perceptible en el tiempo del AMBA, el arranque estará signado por la inestabilidad y la presencia de alertas de nivel amarillo.