Robo en la casa de la hija de Grondona: qué se sabe hasta el momento

En la madrugada del día lunes, la hija del periodista y sociólogo Mariano Grondona (93) sufrió un violento robo en su casa de La Horqueta, localidad ubicada en el municipio de San Isidro. La mujer se llama Jacinta María Grondona, tiene 61 años, vive con su marido y su hijo.

Según indicaron las autoridades policiales de la Comisaría 9 del partido bonaerense, cuatro delincuentes ingresaron a la vivienda, localizada a metros de la avenida Blanco Encalada, por la parte trasera donde hay un balcón. Fue el hijo de la pareja quien sorprendió a los ladrones entrando al domicilio luego de escuchar una serie de ruidos llamativos.

Una vez dentro del lugar, se llevaron objetos de valor del lugar. También le pidieron a la familia dinero en efectivo. Minutos más tarde y antes de escapar con los elementos robados, ataron de pies y manos a la pareja, al joven y a una empleada que estaba cumpliendo su turno en ese momento.

Fueron los vecinos quienes llamaron al 911 para que se acercaran al lugar y verificaran lo sucedido.

La banda de delincuentes detrás del robo a la hija de Grondona

Según pudieron averiguar los agentes de la policía que siguen el recorrido de estos delincuentes, se trataría de un grupo de sujetos que operan bajo el nombre de "La Banda de los Ninjas".

Al parecer, no serían unos improvisados, ya que antes de realizar los robos, generalmente en casas, harían una serie de investigaciones previas para monitorear los movimientos de los integrantes de la familia y que la "entradera" salga con éxito.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, a cargo de la fiscal María Paula Hertrig. La letrada ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona, tanto municipales como privadas, para, de esta manera, intentar dar con la identidad de los ladrones y lograr su detención.