Nuevos modus operandi: atropellan a sus víctimas y les roban

En las últimas semanas, se han registrado una serie de robos con una inusual particularidad: delincuentes que atropellan a sus víctimas y luego los atracan llevándose sus pertenencias. Los hechos ocurrieron en un municipio bonaerense y quedaron registrados gracias a las cámaras de seguridad de la zona.

La filmación muestra a un automóvil Peugeot 206 de color rojo que intercepta a personas al azar en la calle. Los malhechores las empujan con el vehículo hasta derribarlas.

Como se puede ver en las imágenes tomadas en La Matanza, tras producir ese accidente, bajan del auto y les roban los objetos de valor y, finalmente, se escapan, dejando a las víctimas en el piso.

Atropellan y roban: cómo opera la "banda del auto rojo" de La Matanza

Según informó la policía, la banda del auto rojo opera en el partido desde hace bastante tiempo. De hecho, uno de los robos tuvo como víctima a Brian Espinoza, un joven de 31 años, que denunció haber sido atropellado por ese vehículo.

Ante los efectivos, el hombre declaró que fue interceptado en las calles Urdaneta y Da Vinci, en la localidad de González Catán, por cuatro delincuentes que lo dejaron en el suelo y le robaron el celular y las zapatillas.

"Me estaba yendo a trabajar a las cinco de la mañana y llegando a la parada del colectivo, me embistió un auto de atrás. Me chocó y me levantó por el aire. Por suerte caí sobre la vereda. En un momento, bajan los tipos, estaban armados y me empezaron a sacar mis cosas, el celular y las zapatillas", relató la víctima en un reportaje con la prensa.

En este momento, el caso está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada (UFI) N°3 de La Matanza. La causa está caratulada como "robo en la vía pública" y los investigadores se encuentran trabajando para identificar a cada uno de los miembros de la banda y lograr su detención.

Brian contó que solo sufrió "heridas superficiales" en la pierna izquierda y que se encuentra en buen estado de salud, aunque admitió: "Por las dudas me hicieron una tomografía. Me sorprendió de lleno el hecho. Uno nunca piensa que vos vas caminando y te van a atropellar atrás. El simple hecho de si te van a robar, lo primero que vas a pensar es que se te frena el auto al costado. Eran cuatro, te bajan con armas, vos te vas a dejar robar, obvio".