Pablo Laurta se negó a declarar por el asesinato del chofer: cómo sigue la causa

El doble femicida Pablo Laurta, autor de los asesinatos de Luna Giardina (26), su expareja y Mariel Zamudio (54), su exsuegra, fue imputado durante la jornada de este miércoles, por la desaparición y el posterior homicidio calificado del chofer de Uber Martín Palacios, a quien se sospecha, asesinó en Concordia para atar cabos sueltos de manera previa al doble femicidio que perpetró en la provincia de Córdoba.

Recientemente, Laurta se reunió con su abogado y a pesar de haberse negado a declarar ante la fiscal Daniela Montangie, si brindó una breve declaración ante los medios que lo esperaban en las afueras de la dependencia policial. "Todo fue por justicia", advirtió. Estas declaraciones fueron realizadas por el hombre cuando comenzaba su traslado desde Gualeguaychú -donde fue detenido- a la ciudad de Concordia, donde terminó siendo imputado por los delitos cometidos en perjuicio del remisero.

En la mañana de este miércoles, la Dra. Daniela Montangie aguardaba para recibir las declaraciones del impulsor y líder de la agrupación misógina Varones Unidos, sin embargo, el actual imputado por los tres atroces crímenes, se negó a declarar.

Actualmente, la fiscal lleva a cabo el papeleo para que se realice el traslado del imputado a Córdoba, donde lo espera el fiscal a cargo para que brinde declaraciones y para imputarlo, al igual que su par de Entre Ríos, por el doble femicidio de Luna y Mariel ocurrido el sábado pasado cuando abrió fuego con su arma contra el domicilio.

Habló el taxista que transportó a Pablo Laurta

En el marco de los tres crímenes cometidos por Laurta, que incluye el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio como así también la desaparición y asesinato de Martín Palacios, una de las declaraciones clave del caso las brindó el taxista que habría transportado al doble femicida luego de que cometiera todos los delitos que se le imputan. Es decir, en su vuelta desde Córdoba.

Si bien el hombre decidió mantenerse en el anonimato, no dudó en brindar información importante para los investigadores y fiscales que trabajan en el caso. Durante su declaración, confesó haber "levantado" a Laurta y a su hijo de seis años en cercanías de la terminal de ómnibus, en la denominada Plaza de los Niños, alrededor de las 11 de la mañana del sábado pasado.

"El viaje fue bastante normal, salvo que el nene estaba descompuesto. Estaba amarillo y volaba de fiebre", dijo el chofer. Quien a su vez, agregó: "El nene le pedía ver a su mamá pero el le dijo que por un largo tiempo no la iba a ver más".

El taxista aseguró que se enteró de a quien había trasladado recién el domingo por la mañana. "Se me heló el alma", confesó. "Dijo que su ex era una hija de puta y que le había cagado la vida", finalizó.