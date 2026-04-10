Cómo sigue la salud de Bastián, el nene accidentado en Pinamar

El 12 de enero, en plena temporada de verano, Bastián Jeréz tuvo un brutal accidente a bordo de un UTV que manejaba su familia en la zona de La Frontera, Pinamar. El impacto del vehículo todoterreno se dio contra una camioneta Volkswagen Amarok y tras la colisión, el nene de ocho años requirió asistencia médica de inmediato. Debido al estado de gravedad, la ambulancia lo trasladó al Hospital Regional, donde le realizaron tres intervenciones para poder estabilizarlo.

Al cabo de unas horas, los médicos comunicaron a su familia la necesidad de desplazar al niño hacia Mar del Plata para que recibiera una mejor atención, ya que tenía severas lesiones hepáticas y craneales críticas.

Ya en marzo se ejecutó su traslado final hacia el Hospital Italiano de San Justo, ubicado en La Matanza, de donde es oriundo el pequeño y para que esté más cerca de sus familiares. A más de dos meses del sinestro y habiendo pasado por más de 10 operaciones, la madre del nene, Macarena Collantes, informó que el pequeño comienza a dar señales sostenidas de mejoría.

La mujer contó en su cuenta de Instagram que los médicos de Bastián confirmaron, a través de una tomografía, que no se encontró sangre en los ventrículos del nene. "Hoy recibimos una noticia que nos llena el alma de esperanza. En la tomografía que le realizaron hoy a Bastián, los médicos nos informaron que sus ventrículos están más pequeños y que ya no hay presencia de sangre dentro de ellos", expresó.

Asimismo, Macarena aseguró que el niño presentó una evolución favorable en el funcionamiento de su abdomen. "En cuanto a su abdomen también tenemos avances positivos. Mañana tenemos el informe completo de las tomografías", indicó

Luego, la joven se tomó un momento para agradecer a todas las personas que piden por la salud de su hijo. "Gracias señor por escuchar nuestras oraciones por cada súplica mía llorando de rodillas pidiéndote por mi hijo. Esto es una gran noticia los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos te amamos Bastián. Gracias a todos por seguir orando y pidiendo por la pronta recuperación de Basti", escribió.

Cómo ocurrió el accidente de Bastián en UTV

A las 19.50 del martes 12 de enero, Bastián se encontraba en un UTV junto a su padre, una mujer y dos niños más, en La Frontera, Pinamar. Todo parecía ir bien hasta que el vehículo chocó de golpe con una Volkswagen Amarok, en la que viajaban el empresario Manuel Molnari y su pareja Noami Quiros, sobre un médano de esa zona ubicado a 1.273 metros sobre el nivel del mar.

La investigación que se llevó a cabo confirmó que Bastián, al momento del accidente, no llevaba cinturón de seguridad e iba a upa de su padre. La causa judicial está a cargo del fiscal Sergio García y está caratulada como "lesiones culposas". Están imputados Maximiliano Jeréz, el papá del nene, y los conductores de la Amarok.