En pleno viernes santo, una falla mecánica en una montaña rusa del Parque de la Costa originó un momento de tensión que desde hace mucho tiempo no se vivía. El desperfecto dejó a más de 15 personas detenidas en la altura, durante aproximadamente 20 minutos.

En uno de los días de mayor concurrencia del predio, ubicado en el partido bonaerense de Tigre, se registró el incidente que quedó inmortalizado en las cámaras de los teléfonos celulares de todos los presentes. La atracción involucrada fue “El Desafío”, que es una de las montañas rusas más intensas del parque de diversiones.

20 minutos de tensión extrema: la reacción del público y el registro del momento

Según testigos presenciales, el desperfecto se produjo cuando una parte de la montaña se dañó de manera repentina, provocando la detención del carro en un punto elevado. Matías Bertuna, un visitante del parque que estaba esperando para subir al juego, grabó un video del momento en que los pasajeros estaban colgados y las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

En el video, que publicó el chico en TikTok, se puede ver a los pasajeros inmovilizados en lo alto del recorrido, mientras desde abajo otros asistentes los observaban con preocupación. De acuerdo con el relato de los testigos, las personas permanecieron más de 20 minutos sin poder descender por sus propios medios.

Aunque no se registraron heridos, la situación generó nerviosismo tanto entre los que estaban a bordo del juego como entre el público que los miraba desde abajo.

Cerró la metalúrgica que construyó parte del Parque de la Costa

La metalúrgica José Cascasi y Cía, que participó de la construcción de montañas rusas en el Parque de la Costa y de las pasarelas de las Cataratas del Iguazú, anunció que deberá cerrar su planta en el partido de Tigre y despidió a todos sus trabajadores. Desde la compañía, que fue fundada en 1970 y supo tener 50 empleados en su mejor momento, ofrecieron pagar solo el 50% de la indemnización y en cuotas.

Desde hace décadas, la empresa se había posicionado como referente en su sector y fue proveedora de compañías de primer nivel tanto a nivel nacional como internacional, entre ellas Grupo Techint, Degremont S.A., Bautec, Sinopec, Lockwood y Cía S.A., YPF-Repsol, Ford y Volkswagen, entre otras. También participó de la colocación de estructuras metálicas en el Parque de la Costa y de la instalación de las célebres pasarelas en la Garganta del Diablo, en las Cataratas del Iguazú, según se detalla en su propio sitio web.