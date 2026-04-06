Tras la polémica del otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco de la Nación a funcionarios públicos, legisladores y personas vinculadas al gobierno de Javier Milei, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo en la conferencia de prensa de los lunes que “el Gobierno que venía a privatizar el Banco Nación, y que decía que lo estatal está mal y lo privado está bien, tiene a sus funcionarios tirándose de pechito a sacar créditos hipotecarios de la banca pública”. “Hay una contradicción muy fuerte”, agregó.

Respecto de si, por los ingresos de los funcionarios, era correcto otorgar o no créditos, el ministro explicó que “lo tiene que discutir la justicia”, e hizo foco en la retórica discursiva del gobierno libertario: “Quisieron privatizar el Banco Nación e hicieron todo lo contrario”.

En ese sentido, Juan Cuatrommo, presidente del Banco Provincia también se refirió al tema y remarcó que La Libertad Avanza “puso en duda el rol de la banca pública como motor de economía; la idea era privatizar el Banco Nación, y ahora pasa esto”. “Lo más honesto sería reconocer que el Estado y la banca pública tienen un rol fundamental como palanca para desarrollar acciones; enhorabuena que el gobierno nacional entienda el rol del Estado”, cerró.

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La denuncia en la justicia

Por el hecho, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue lo ocurrido. La presentación solicita la apertura de una investigación penal para determinar si “existieron irregularidades o delitos en la asignación de estos préstamos”, que, según la denunciante, podrían configurar “un uso privilegiado de fondos públicos”.

El eje central de la denuncia gira en torno a lo que algunos sectores ya denominan un “festival de créditos”, en referencia a la presunta concesión masiva de financiamiento a figuras cercanas al oficialismo. Según la información recopilada a partir de registros públicos del Banco Central y publicaciones periodísticas, “varios de los beneficiarios habrían accedido a montos millonarios que no se corresponderían con sus ingresos o capacidad de repago”.

El entrecruzamiento de datos reportó que varias figuras del elenco oficialista habían sacado créditos hipotecarios en el Banco Nación. Entre los nombres que resaltaron están los de los diputados nacionales Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Mariano Campero, el twitero Juan Pablo Carreira (JuanDoe) y los funcionarios de Economía Federico Furiase y Felipe Núñez.

Se mencionan préstamos que oscilan entre cientos de millones de pesos, otorgados incluso a personas con ingresos relativamente bajos o inestables. Uno de los ejemplos más llamativos es el de un joven asesor legislativo que, con ingresos mensuales cercanos a los dos millones de pesos, habría accedido a un crédito que multiplica varias veces su capacidad crediticia.

La denuncia remarca que las normas del Banco Central obligan a las entidades financieras a evaluar rigurosamente la capacidad de repago de los solicitantes. En ese sentido, se cuestiona que se hayan otorgado créditos a funcionarios con mandatos temporales o ingresos inestables, lo que incrementaría el riesgo de mora y podría afectar la solvencia del banco.