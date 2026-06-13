El paraíso de las palmeras milenarias y playas de río que pocos visitan

A pocos kilómetros de la Ruta Nacional 14, en el corazón de Entre Ríos, se encuentra uno de los paisajes más singulares de Argentina. La localidad de Ubajay es la puerta de entrada al Parque Nacional El Palmar, una reserva natural que protege extensos palmares de yatay, una especie emblemática que puede vivir varios siglos y que forma escenarios poco comunes en el país.

Aunque cada año recibe visitantes de distintos puntos, el destino mantiene un perfil más tranquilo que otros centros turísticos del litoral, lo que lo convierte en una opción buscada por quienes prefieren naturaleza, senderos y playas alejadas de las multitudes.

¿Cómo es Ubajay, la puerta de entrada al Parque Nacional El Palmar?

Ubajay está ubicada en el departamento Colón, entre las ciudades de Colón y Concordia. Desde allí se accede al Parque Nacional El Palmar, un área protegida de más de 8200 hectáreas creada para conservar los históricos palmares de yatay y los ambientes naturales asociados a la costa del río Uruguay.

El parque resguarda una de las mayores concentraciones de esta especie en Argentina. Las palmeras, que dominan gran parte del paisaje, conviven con pastizales, selvas en galería, humedales y una importante diversidad de fauna silvestre.

Uno de los principales atractivos del parque son las playas sobre el río Uruguay. A través de un camino interno se llega a sectores de arena rodeados de naturaleza, ideales para pasar el día y disfrutar de vistas panorámicas de la costa.

También se destacan espacios como La Glorieta, un mirador natural ubicado sobre una barranca con vistas al río y al paisaje característico del palmar. Desde allí es posible apreciar la inmensidad de un ecosistema que ha logrado preservarse pese al avance de las actividades productivas en la región.

¿Cómo llegar a Ubajay, el paraíso de las palmeras milenarias y playas de río que pocos conocen?

El Parque Nacional El Palmar se encuentra a unos 365 kilómetros de Buenos Aires. El acceso principal está sobre la Ruta Nacional 14, a aproximadamente 5 kilómetros de Ubajay.

Entre palmeras centenarias, playas de río y senderos rodeados de fauna nativa, Ubajay ofrece una de las experiencias naturales más distintivas del litoral argentino.