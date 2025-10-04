PAMI: credenciales vigentes para jubilados en octubre 2025

La credencial digital de PAMI se gestiona desde la app Mi PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó el listado de credenciales válidas para octubre de 2025. Este documento es indispensable para que los más de 5 millones de afiliados en todo el país puedan acceder a medicamentos, prestaciones sociales y atención médica sin inconvenientes.

A continuación, te contamos cuáles son las únicas credenciales habilitadas este mes y cómo gestionarlas de forma rápida.

Credenciales vigentes de PAMI en octubre 2025

Para realizar trámites, retirar medicación con cobertura total o asistir a turnos médicos, es fundamental contar con alguna de estas credenciales vigentes:

Credencial digital con QR: es la más práctica y se gestiona exclusivamente a través de la app "Mi PAMI". Está disponible las 24 horas y no requiere impresión.

Credencial provisoria con QR: si preferís el formato físico, podés descargarla desde la web oficial de PAMI e imprimirla. Verificá que incluya el código QR.

Credencial provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión de las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credencial plástica: aunque ya no se distribuye, si ya la tenés en tu poder, sigue siendo válida para todos los trámites.

Cómo obtener tu credencial digital de PAMI

La credencial digital es la opción más segura y moderna. Para obtenerla en tu celular, seguí estos pasos:

Descargá la app "Mi PAMI" desde Google Play Store (Android) o App Store (iPhone). Registrate con tu DNI y un correo electrónico válido. Si ya tenés cuenta, solo iniciá sesión. Accedé a la credencial desde la pantalla principal de la aplicación. Podés mostrarla directamente desde el celular o descargarla como imagen/PDF.

El sistema incluye un código QR que las farmacias y centros de salud pueden escanear para verificar inmediatamente tu afiliación activa.

Podés usar la credencial provisoria con QR si la imprimís.

¿Qué hacer si tenés una credencial vieja?

Si contás con una credencial provisoria sin código QR, necesitás actualizarla. Ingresá al sitio web oficial de PAMI y generá una nueva versión que incluya el QR. Este elemento es fundamental para agilizar las gestiones y garantizar el acceso a todos los servicios.

La credencial plástica tradicional mantiene su validez si ya estaba en tu poder, pero la entidad recomienda migrar gradualmente al formato digital por su mayor practicidad y seguridad.

Por qué es clave actualizar tu credencial

Contar con una credencial vigente te permite acceder a beneficios esenciales como:

Retiro de medicamentos al 100% de cobertura en farmacias adheridas

Gestión de turnos médicos en centros de salud exclusivos

Solicitud de productos médicos como pañales y otros insumos

Acceso a programas sociales y cursos universitarios

Mantener tu documentación actualizada es esencial para no interrumpir el acceso a estas prestaciones. Si tenés dudas sobre el estado de tu afiliación, podés verificar tu situación a través de la app o acercarte a la UGL más cercana. La actualización documental es un proceso sencillo que garantiza la continuidad de todos tus beneficios como afiliado a la obra social.