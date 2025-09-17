Este plan está pensado para que los adultos mayores cuiden su salud bucal sin preocuparse por el costo.

Si necesitás arreglar tu dentadura y sos beneficiario del PAMI septiembre tiene excelentes noticias para vos. La obra social tiene un programa que cubre todo de forma gratuita. Se llama Sonrisa Mayor y acá te explicamos cómo funciona y cómo acceder.

Este plan está pensado para que los adultos mayores cuiden su salud bucal sin preocuparse por el costo. Incluye desde una simple consulta hasta tratamientos complejos como endodoncias y rehabilitación. La prevención es clave para mantener una buena calidad de vida.

Con Sonrisa Mayor, vos podés elegir al profesional o al centro de atención que prefieras. Tenés un odontólogo de cabecera que coordina tu cuidado dental. Él se encarga de tu seguimiento y te deriva a especialistas si lo necesitás.

¿Qué servicios específicos te cubre el programa?

La lista es amplia y está bueno que la conozcas. Incluye urgencias dentales, tratamientos de conducto (endodoncia) y procedimientos de alta complejidad. También rehabilitación oral y estudios de diagnóstico por imágenes.

Uno de los beneficios más valorados es la atención odontológica a domicilio. Si tenés dificultades para moverte o impedimentos para ir al consultorio, el dentista puede visitarte en tu casa. Solo tenés que coordinar esto con tu profesional de cabecera.

¿Cómo hacés para elegir tu dentista dentro del plan?

El proceso es simple y consta de unos pocos pasos. Primero, tenés que sacar un turno con tu odontólogo de cabecera para una consulta inicial. Él evaluará tu situación y te indicará qué necesitás.

Si requerís un tratamiento que tu odontólogo de cabecera no realiza, te dará una orden de derivación. Con esa orden en mano, podés consultar la cartilla de PAMI, que está disponible online. Ahí vas a encontrar todos los profesionales y centros adheridos.

Una vez que elegís el prestador que más te convenga, anotá sus datos de contacto. Llamalo directamente para solicitar tu turno y mencioná que tenés la derivación de PAMI. Es así de simple para empezar a atenderse.

El plan de PAMI para que recuperes la sonrisa

Este programa refuerza la idea de un envejecimiento activo y saludable. Cuidar tu boca es fundamental para prevenir otras enfermedades y para sentirte bien. Ponerle atención a tu salud dental, mejora tu alimentación y tu autoestima.

Recordá que Sonrisa Mayor prioriza la prevención. Las consultas periódicas ayudan a detectar a tiempo problemas como caries o enfermedad periodontal. No esperes a tener dolor para hacerte ver; la prevención es siempre el mejor camino.

Si todavía no conocés a tu odontólogo de cabecera, no te preocupes. Podés comunicarte con PAMI para que te asignen uno y empezar a disfrutar de este beneficio. Tu salud bucal es importante y ahora está al alcance de tu mano.