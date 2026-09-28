Para buscar un especialista en la cartilla médica de PAMI, el afiliado debe ingresar al sitio web oficial o a la aplicación móvil, seleccionar la opción "Mi cartilla" e identificar al profesional por especialidad, nombre o cercanía. Para la atención presencial es obligatorio presentar DNI, credencial y la Orden Médica Electrónica (OME).

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Qué diferencia hay entre la cartilla general y “Mi cartilla”

No es lo mismo consultar las opciones generales que aparecen en la cartilla que revisar los prestadores que fueron asignados específicamente a cada afiliado. Para esto último, PAMI dispone de la sección “Mi cartilla”.

Para ingresar a esa sección necesitás el número de afiliación y el número de documento. El número de afiliación tiene 14 dígitos y se encuentra en la parte inferior de la credencial. Al cargarlo, también deben incluirse los dos últimos números, sin colocar barras ni espacios.

La cartilla general sirve para conocer las alternativas disponibles según el criterio elegido, mientras que “Mi cartilla” permite consultar los centros y prestadores asignados a una persona. Además, existe la posibilidad de descargar la cartilla para conservarla y revisarla posteriormente.

Cómo buscar un especialista en la cartilla de PAMI

Cuando tenés una orden para consultar con un especialista, el primer paso es ubicar un prestador disponible. La cartilla médica de PAMI ofrece diferentes alternativas para realizar esa búsqueda, de acuerdo con la información que tengas al momento de iniciar la consulta.

El sistema cuenta con seis accesos principales: servicio médico, profesional, centro de salud, cercanía, descarga de cartilla y “Mi cartilla”. De esta manera, podés comenzar la búsqueda desde una especialidad determinada o directamente ingresar el nombre de un profesional si ya sabés con quién querés atenderte.

La herramienta también permite localizar centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos. Por ejemplo, si necesitás una consulta de cardiología, podés buscar por el servicio correspondiente y revisar las opciones que aparecen disponibles dentro de la cartilla.

No todas las prestaciones tienen el mismo sistema

Antes de elegir un profesional, es importante tener en cuenta que las prestaciones no funcionan todas de la misma manera. Para determinadas especialidades médicas y centros de diagnóstico, las personas afiliadas pueden elegir dentro de las opciones disponibles en la cartilla.

En odontología y laboratorio, en cambio, existe un centro o prestador asignado. En salud mental también hay una asignación, aunque PAMI señala que se puede elegir otro prestador que figure dentro de la cartilla.

Por eso, si estás buscando un profesional y no encontrás el que esperabas, primero conviene verificar si esa prestación tiene un prestador asignado específicamente para vos.

“Mi cartilla” muestra los prestadores que tenés asignados personalmente.

Cómo pedir un turno después de encontrar al profesional

Encontrar un especialista en la cartilla no significa que el turno quede reservado automáticamente. Una vez seleccionado el profesional o centro, tenés que comunicarte directamente para solicitar una fecha de atención.

Para concurrir a una consulta con un especialista, PAMI indica que debés presentar DNI, credencial y Orden Médica Electrónica (OME). La orden no necesita estar impresa: puede consultarse desde la aplicación de PAMI y también queda disponible para el especialista en el sistema.

Antes de ir, además, es conveniente confirmar con el prestador el domicilio y el horario correspondiente al turno. De esta manera, podés verificar que la información esté actualizada antes de trasladarte.

Qué hacer si necesitás cambiar un prestador

Si necesitás modificar un prestador asignado, PAMI permite iniciar el trámite de cambio por internet o realizarlo personalmente en una agencia, siempre con turno previo. El momento en que se comienza la gestión determina cuándo se verá reflejado el cambio.

Ante inconvenientes para utilizar la cartilla, encontrar atención o realizar una consulta, PAMI dispone de la línea gratuita 138, correspondiente a PAMI Escucha y Responde. El servicio recibe consultas y reclamos durante las 24 horas, todos los días.

Para situaciones de urgencia o emergencia, PAMI indica utilizar el teléfono específico correspondiente a la zona. En estos casos, la cartilla médica no reemplaza los canales destinados a la atención urgente.