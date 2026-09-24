Las propuestas gratuitas buscan promover el movimiento, la memoria y el encuentro.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene abiertas las inscripciones para cursos universitarios y talleres gratuitos destinados a jubilados y pensionados. Las propuestas incluyen actividades de gimnasia, danza, memoria, juegos, arte, cultura y tecnología, entre otras opciones que buscan promover el envejecimiento activo y generar espacios de encuentro.

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Las actividades están disponibles en distintas localidades y la oferta depende de cada institución y de los cupos disponibles. Para participar no es necesario contar con estudios previos ni experiencia en la temática elegida.

¿Qué cursos y talleres gratuitos ofrece PAMI?

La propuesta de PAMI reúne actividades pensadas para distintos intereses. Entre ellas aparecen las relacionadas con el movimiento y la actividad física, con ejercicios adaptados y propuestas destinadas a trabajar la movilidad y el bienestar.

También hay alternativas vinculadas con la danza y la expresión corporal, además de diferentes disciplinas artísticas. Estas opciones permiten incorporar actividades recreativas a la rutina y participar de espacios grupales.

Para quienes buscan propuestas relacionadas con la memoria, existen talleres con juegos y actividades destinadas a estimular las capacidades cognitivas. A su vez, la oferta incluye cursos de arte y cultura, con temáticas como música, literatura y creatividad.

Cursos de tecnología, salud y otras temáticas

La oferta también contempla propuestas relacionadas con informática y nuevas tecnologías. Los cursos pueden abordar el uso de computadoras, celulares y distintas herramientas digitales, un área que puede resultar útil para quienes buscan familiarizarse con estos dispositivos.

Podés elegir cursos universitarios o talleres según tu localidad.

Dentro de los Cursos Universitarios UPAMI aparecen además contenidos vinculados con salud, alimentación, filosofía, cultura y derechos de las personas mayores. Las temáticas disponibles pueden variar según la universidad y el lugar donde se dicte la actividad.

No todos los cursos tienen la misma modalidad. Dependiendo de la institución, las propuestas universitarias pueden desarrollarse de manera presencial, virtual o mediante una modalidad mixta.

¿Cómo anotarse en las actividades gratuitas de PAMI?

La inscripción se puede realizar por internet y no tiene costo. Para comenzar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial de PAMI y dirigirse al apartado correspondiente a Talleres y Cursos.

Una vez allí, hay que elegir entre las opciones disponibles: Cursos Universitarios UPAMI o Talleres Sociopreventivos. Después se selecciona la temática de interés y se consulta qué propuestas están disponibles en la localidad correspondiente.

El siguiente paso consiste en elegir el curso o taller, completar los datos solicitados y confirmar la inscripción. El trámite también puede realizarse desde la aplicación de PAMI.

¿Cuántos cursos puede elegir cada afiliado?

Los afiliados pueden inscribirse en hasta cinco cursos y tres talleres. Sin embargo, la cantidad de propuestas disponibles depende de cada localidad y de los cupos que tenga cada institución.

Para encontrar una actividad determinada, PAMI permite realizar búsquedas según provincia, departamento, temática y centro de jubilados. En el caso de los cursos universitarios, también es posible filtrar las opciones por temática, universidad o lugar.

Por este motivo, una misma actividad puede no estar disponible en todas las localidades. Además, algunos cursos pueden dejar de figurar cuando se completan los cupos previstos.