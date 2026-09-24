El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene abiertas las inscripciones para cursos universitarios y talleres gratuitos destinados a jubilados y pensionados. Las propuestas incluyen actividades de gimnasia, danza, memoria, juegos, arte, cultura y tecnología, entre otras opciones que buscan promover el envejecimiento activo y generar espacios de encuentro.
Las actividades están disponibles en distintas localidades y la oferta depende de cada institución y de los cupos disponibles. Para participar no es necesario contar con estudios previos ni experiencia en la temática elegida.
¿Qué cursos y talleres gratuitos ofrece PAMI?
La propuesta de PAMI reúne actividades pensadas para distintos intereses. Entre ellas aparecen las relacionadas con el movimiento y la actividad física, con ejercicios adaptados y propuestas destinadas a trabajar la movilidad y el bienestar.
También hay alternativas vinculadas con la danza y la expresión corporal, además de diferentes disciplinas artísticas. Estas opciones permiten incorporar actividades recreativas a la rutina y participar de espacios grupales.
Para quienes buscan propuestas relacionadas con la memoria, existen talleres con juegos y actividades destinadas a estimular las capacidades cognitivas. A su vez, la oferta incluye cursos de arte y cultura, con temáticas como música, literatura y creatividad.
Cursos de tecnología, salud y otras temáticas
La oferta también contempla propuestas relacionadas con informática y nuevas tecnologías. Los cursos pueden abordar el uso de computadoras, celulares y distintas herramientas digitales, un área que puede resultar útil para quienes buscan familiarizarse con estos dispositivos.
Dentro de los Cursos Universitarios UPAMI aparecen además contenidos vinculados con salud, alimentación, filosofía, cultura y derechos de las personas mayores. Las temáticas disponibles pueden variar según la universidad y el lugar donde se dicte la actividad.
No todos los cursos tienen la misma modalidad. Dependiendo de la institución, las propuestas universitarias pueden desarrollarse de manera presencial, virtual o mediante una modalidad mixta.
¿Cómo anotarse en las actividades gratuitas de PAMI?
La inscripción se puede realizar por internet y no tiene costo. Para comenzar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial de PAMI y dirigirse al apartado correspondiente a Talleres y Cursos.
Una vez allí, hay que elegir entre las opciones disponibles: Cursos Universitarios UPAMI o Talleres Sociopreventivos. Después se selecciona la temática de interés y se consulta qué propuestas están disponibles en la localidad correspondiente.
El siguiente paso consiste en elegir el curso o taller, completar los datos solicitados y confirmar la inscripción. El trámite también puede realizarse desde la aplicación de PAMI.
¿Cuántos cursos puede elegir cada afiliado?
Los afiliados pueden inscribirse en hasta cinco cursos y tres talleres. Sin embargo, la cantidad de propuestas disponibles depende de cada localidad y de los cupos que tenga cada institución.
Para encontrar una actividad determinada, PAMI permite realizar búsquedas según provincia, departamento, temática y centro de jubilados. En el caso de los cursos universitarios, también es posible filtrar las opciones por temática, universidad o lugar.
Por este motivo, una misma actividad puede no estar disponible en todas las localidades. Además, algunos cursos pueden dejar de figurar cuando se completan los cupos previstos.