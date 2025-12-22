El empresario imputado por abuso sexual viajó a Punta del Este, pero por la condena social volvió: cómo sigue la causa

En las últimas horas, el caso de Marcelo Porcel, un empresario denunciado por presunto abuso sexual de al menos 10 alumnos menores de edad de un colegio de Palermo, impactó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia le habría permitido al hombre viajar a Uruguay y permanecer allí hasta comienzos de enero; sin embargo, ante la repercusión mediática y la condena social que generó su caso, el empresario decidió regresar a la Argentina.

Porcel habría viajado a la ciudad uruguaya de Punta del Este junto a su familia este 17 de diciembre, en el marco del casamiento de su sobrina, no obstante, debido al escándalo que se produjo por las denuncias que pesan en su contra y pese a que tenía previsto quedarse hasta el 5 de enero, el hombre decidió emprender su regreso al país el pasado 19 de diciembre, con el objetivo de mantenerse resguardado en su domicilio del barrio porteño de Palermo.

Marcelo Porcel se desarrolla profesionalmente en el ámbito nocturno, vinculado principalmente a la industria del entretenimiento en el barrio de Palermo. Actualmente, tramitan contra él al menos 10 denuncias de personas menores de edad, todos compañeros del colegio de uno de los hijos del empresario.

La causa contra el acusado opera en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº1, a cargo de Pablo Turano.

Cómo avanza la investigación

La investigación penal contra Porcel inició formalmente en el año 2024, tras declaraciones que tuvieron lugar en 2022. Entre los actos que se le imputan al empresario, hijo del fundador de Argencard, se encuentran el abuso, tocamiento y filmación de menores, sumado a haberles dado alcohol y haberlos obligado a participar en apuestas ilegales.

A pesar de la gravedad del caso, el hombre todavía no prestó declaración indagatoria. Según la información oficial, esto se debe a la reciente incorporación al expediente del testimonio de un nuevo denunciante.

Dados los hechos del caso, el juzgado ordenó la prohibición de acercamiento del empresario a las presuntas víctimas, de esta manera, el hombre está impedido de concurrir al colegio de su hijo y a un club social. Debido a la confirmación de que no existía riesgo de fuga, la Justicia le permitió a Porcel realizar su viaje a Uruguay, del cual regresó de forma anticipada.

Al mismo tiempo, continúa la recolección de pruebas para el caso y el desarrollo de las entrevistas a las presuntas víctimas en Cámara Gesell. A su vez, los investigadores esperan por los resultados de los peritajes informáticos realizados a los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos.