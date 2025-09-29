La obra optimizará también la seguridad y dará continuidad al Plan de Mejora y Jerarquización de los Ingresos y Egresos del distrito.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció la construcción de una nueva subida y bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura de la localidad de Ezpeleta.

La obra, que beneficiará a miles de vecinos del distrito del sur del conurbano bonaerense, será financiada con fondos municipales, según precisó el viernes la jefa comunal en un encuentro con comerciantes en el Centro de Jubilados y Pensionados (CJYP) “Barrio Ferroviario y Naval”.

“Hace unos años hicimos una reunión con los vecinos y les hablamos de todo lo que se necesitaba, y acá estamos proponiendo nuevos proyectos que tienen que ver con Ezpeleta y todo Quilmes. La posibilidad de la articulación público privada para poder hacer la rotonda del nuevo acceso y la bajada de la autopista va a ser un progreso para todo Quilmes, porque vamos a tener una mejor circulación”, resaltó Mendoza, quien también estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Cecilia Soler.

La intendenta catalogó el proyecto de ser "muy importante" porque tuvieron que "ir de a pasitos desde hace dos años" para poder contarlo hoy y destacó que "es una alegría poder transmitirlo en este día". "Terminó la elección de septiembre y seguimos dando respuestas, que es lo que tenemos que hacer todos los días”, continuó.

“El freno a (Javier) Milei hay que ponérselo desde Nación, y la Cámara de Diputados y de Senadores son las que pueden parar las leyes que quiera enviar el Presidente, que son perjudiciales para el pueblo trabajador. Entonces, a la Argentina, desde Quilmes y la Provincia de Buenos Aires, se la defiende votando nuevamente a Fuerza Patria”, insistió Mendoza.

En este sentido, Soler explicó que la nueva obra vial signará un carácter estratégico para la región, ya que permitirá tener una conectividad directa hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a La Plata.

¿Cómo será la nueva subida y bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata de Quilmes?

Los trabajos, financiado con presupuesto 100% municipal, se realizarán a la altura de la avenida Florencio Varela, permitiendo acortar considerablemente los tiempos de traslado de los vecinos, como así también potenciará el circuito productivo en el Sur del Conurbano y el desarrollo urbano de la zona.

Además, optimizará la seguridad y dará continuidad al Plan de Mejora y Jerarquización de los Ingresos y Egresos del distrito.

La intervención constará de la ejecución de dos vías colectoras: una en sentido Norte y la otra en Sur, que junto con las rotondas y el paso a bajo nivel de la autopista permitirán dirigir el tránsito tanto al este como al oeste del distrito.

"Estas colectoras contarán con control total de accesos e incluye obras de desagüe, señalización horizontal y vertical, iluminación y forestación", anticipó la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública quilmeña.