Nuevo desvío en la Ruta Provincial 11 por las obras para convertirla en Autovía

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que se efectuarán desvíos en la Ruta Provincial Nº 11.

La alteración, vigente desde el lunes 13, responderá a las obras que se ejecutarán en la transformación a la Autovía, entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Iniciará a la altura del kilómetro 481, donde el tránsito que circule con sentido a la primera será redirigido hacia una mano única a lo largo de 1200 metros, lugar en el que se retomará la normalidad.

"El propósito de redireccionar el tránsito en cercanías a las áreas de trabajo es preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención", indicó la cartera provincial a través de un comunicado.

¿Qué obras se están realizando en la nueva autovía de la Ruta Provincial 11?

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la obra de transformación en autovía de la Ruta Provincial 11, entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

La intervención sobre el trazado consiste en la construcción de una segunda calzada de 7,3 m de ancho, ubicada a 16 m de la actual, y la repavimentación de la ruta existente en una extensión de 72,4 kilómetros, entre los Km 410 y 482 de la RP 11.

La RP 11 es una vía clave que potenció el crecimiento de las localidades de la costa bonaerense.

La obra incluye también el emplazamiento de banquinas pavimentadas y de sistemas de retornos cada 3,5 km, junto a la duplicación de 7 puentes sobre cursos hídricos y 54 alcantarillas. También, se remodelarán las intersecciones en los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y se construirá una nueva intersección rotacional en el acceso a Mar Chiquita.

"La nueva Autovía permitirá potenciar el desarrollo turístico y económico de los municipios que atraviesan este corredor y mejorar la seguridad vial de miles de personas que visitan la costa atlántica en verano", indicó el Gobierno bonaerense a través de un comunicado.

La RP 11, que tiene una extensión total de 583 km y atraviesa 17 municipios, es una vía clave que potenció el crecimiento de las localidades de la costa bonaerense, por lo que la transformación en autovía de un nuevo tramo mejorará la conectividad y favorecerá la actividad económica regional.