La provincia de Buenos Aires avanza con una nueva obra. Esta vez se trata de un trayecto que conecta varias ciudades balnearias, por lo que es imprescindible mantenter en un óptimo estado las rutas que conectan la Costa Atlántica con el resto de lo municipios del territorio bonaerense.
Esta semana se conoció que avanzan los trabajos de la nueva autovía de la Ruta Provincial N° 11, entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Las tareas son ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Dirección de Vialidad.
La duplicación de calzada brindará mayor seguridad vial en la ruta interbalnearia, durante la temporada de verano por allí llegan a circular 7000 vehículos por día.
¿Cómo son los trabajos entre Villa Gesell y Mar Chiquita?
La intervención sobre la Ruta Provincial N° 11 consiste en la construcción de una segunda calzada de 7,3 m de ancho, ubicada a 16 m de la actual, y la repavimentación de la ruta existente en una extensión de 72,4 kilómetros, entre los Km 410 y 482 de la RP 11.
La obra incluye la construcción de banquinas pavimentadas en ambas calzadas y de sistemas de retornos cada 3,5 km, junto a la duplicación de 7 puentes sobre cursos hídricos y 54 alcantarillas. También, se remodelarán las intersecciones en los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y se construirá una nueva intersección rotacional en el acceso a Mar Chiquita.
En ese sentido, se habilitaron 2,6 km más de la nueva autovía, entre el km 416 y el km 423 en el municipio de Villa Gesell. Con este tramo, ubicado entre los accesos de Mar de las Pampas y Mar Azul, ya suman 12 km de nueva autovía disponibles para la circulación, que se habilitaron entre febrero y agosto de este año.
Asimismo, continúan en ejecución los trabajos sobre el segmento restante, para completar el total de 39,4 km sobre la sección 1, que se extiende entre Villa Gesell y Canal 5; mientras que en la sección 2 de la obra continúan los trabajos de duplicación de calzada sobre 33 km entre Canal 5 (km 449) y Mar Chiquita (km 482).
Beneficios de la obra
"La nueva autovía permitirá potenciar el desarrollo turístico y económico de los municipios que atraviesan este corredor y mejorar la seguridad vial de miles de personas que visitan la costa atlántica en verano", informó el gobierno provincial.
La RP 11, que tiene una extensión total de 583 km y atraviesa 17 municipios, es una "vía clave que potenció el crecimiento de las localidades de la costa bonaerense", por lo que la transformación en autovía de un nuevo tramo mejorará la conectividad y favorecerá la actividad económica regional.
La RP 11 ya es autovía en 189 km entre el empalme con la RP 63, en el paraje Esquina de Crotto, en Tordillo, y Mar del Plata, en General Pueyrredón, una traza que entre estos municipios tiene una extensión total de 310 km. Con esta obra, la Autovía sumará un total de 261,4 km de doble calzada.