El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con una nueva obra. Esta vez, será en Dock, partido de Avellaneda. Este trabajo se suma a los otros que la administración de Axel Kicillof lleva adelante a lo largo del territorio, como rutas, escuelas y centros de salud.

El último martes, Kicillof estuvo presente en el inicio de las obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud. Allí fue acompañado por la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra y el jefe comunal en uso de licencia, Jorge Ferraresi.

También estuvieron el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra; la presidenta del Consorcio de Gestión del puerto, Carla Monrabal; y el CEO de Exolgan, Roberto Negro.

¿Cuál será la inversión en el puerto de Dock Sud?

Según informó la Provincia, el proyecto contempla una inversión de u$s 143 millones, por parte de la empresa Exolgan, para ampliar el ancho del canal frente al muelle e incorporar nuevas grúas de última generación.

En este sentid, Kicillof aseguró que es "una inversión fundamental" para la Provincia y es "una de las más importantes que está recibiendo el país: con esta obra se posicionará al puerto de Dock Sud dentro del mapa internacional del manejo de contenedores”.

“Desde la Provincia tomamos la responsabilidad de trabajar coordinadamente en todo nuestro sistema portuario para fortalecerlo: es un día histórico porque implica desarrollo y futuro para los y las bonaerenses”, destacó.

Por su parte, Ferraresi resaltó que “la gran inversión privada demuestra también el apoyo y la confianza de la empresa en Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires”.

¿Cómo será la obra en el puerto de Dock Sud?

La obra llevará aproximadamente dos años. Ya inició con la demolición de una de las tres grúas y también se ensanchará el canal, lo cual permitirá el acceso de buques de última generación, que podrán hacer carga y descarga sin tener que hacerlo en otro país. Esto último se trata de "competitividad genuina para el desarrollo de la provincia y de la Argentina”, sostuvo el gobernador bonaerense.

Los trabajos comenzaron con la demolición de una de las tres grúas pórtico que habían quedado obsoletas. Además de las obras, se sumarán cuatro nuevas grúas de última generación y el equipamiento necesario para incrementar la capacidad operativa, la eficiencia y la competitividad portuaria. Una vez finalizadas, podrán operar tres buques en simultáneo (uno más que en la actualidad) y recibir barcos de mayor porte, posicionando al puerto para una mayor inserción en el comercio internacional.