El gobierno de la provincia de Córdoba avanzará con una nueva obra. El mandatario Martín Llaryora presidió el acto de preadjudicación de las obras para la ejecución de los 62,9 kilómetros que posibilitarán completar la Autopista Nacional Ruta 19, entre las ciudades de San Francisco y Córdoba, con una inversión provincial de $ 196.308 millones.

En este marco, Llaryora pidió la inmediata transferencia de la autopista nacional a la órbita de la provincia. El anuncio se realizó en el Centro Cívico y por videoconferencia con autoridades del interior de Córdoba.

Por este corredor, que une la capital provincial con la localidad de Santo Tomé en Santa Fe, circulan más de 3 millones de vehículos al año, por ende, es una vía de comunicación estratégica y forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico – Pacífico más importantes del país.

El gobernador ratificó el compromiso de finalizar la autopista nacional con fondos provinciales. “Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso. No podemos esperar más al Gobierno Nacional, si no quieren hacer la obra la hacemos nosotros, solo necesitamos la firma de un decreto y que nos transfieran la ruta para poder entrar con las máquinas”, remarcó Llaryora.

¿Cómo será la obra para completa la Autopista Nacional Ruta 19?

La obra garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco. La inversión provincial alcanza los $ 196.308 millones y retomará obras abandonadas por el gobierno nacional.

Del evento participaron el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián López, entro otros pares, autoridades de Caminos de las Sierras, legisladores, diputados, representantes sindicales, de cámaras empresarias y funcionarios de distintos niveles de gobierno.

¿Qué trabajaos realizarán para terminar la Autopista Nacional Ruta 19?

Según medios locales, la ruta proyectada tiene características de autopista, con dos carriles por sentido de circulación, con control total de accesos y colectoras; desarrollada en un entorno rural con topografía de llanura y considerando una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

En el marco de los trabajos, está prevista la construcción de cuatro distribuidores de tránsito ubicados en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; seis retornos a distinto nivel; dos puentes de 150 m sobre el río Xanaes; banquinas, colectoras y obras de drenaje, iluminación, señalización y forestación.