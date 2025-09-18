Avanza una de las obras más esperada para la temporada de verano 2026

"Esta obra en la Ruta 63 beneficia al turismo, al desarrollo y a la seguridad vial de las y los bonaerenses”, destacó el ministro Gabriel Katopodis.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), avanza con las obras finales de pavimentación y mejoras de la Ruta Provincial 63.

Los trabajos que completarán la adecuación de 11,5 km del trazado, entre Dolores y Tordillo, sentido a la Costa Atlántica, incluirán también tareas de bacheo profundo y señalización horizontal.

“Hay un gobernador que todos los días destina recursos a infraestructura vial que integra los barrios y responde a las necesidades de una Provincia productiva. Esta obra en la Ruta 63 beneficia al turismo, al desarrollo y a la seguridad vial de las y los bonaerenses”, subrayó el titular de la cartera de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Complementariamente, en agosto finalizaron los trabajos de repavimentación y mejoras en la calzada ascendente a la arteria que une la Ciudad de Buenos Aires con las costeras de Pinamar, Villa Gesell y las del partido de La Costa.

“Pensamos en dos países bien distintos: Milei (Javier) decide abandonar el sistema vial de la Argentina. Es una muy mala decisión económica, porque después va a terminar saliendo muy caro recuperarlo, pero, fundamentalmente, porque estamos perdiendo la oportunidad y la llave del desarrollo de nuestro país”, insistió el funcionario provincial.

La importancia de la Ruta 63 para la Provincia de Buenos Aires

La Ruta Provincial 63 es el principal enlace entre la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, lo que la convierte en un tramo clave del Sistema Vial Integrado del Atlántico. En temporada, el tránsito que circula su extensión representa el 65% del caudal proveniente de la autovía (que se dirige por RP 63 hacia la RP 11).

AUBASA también planea iniciar la obra de repavimentación, recambio de barreras flexibles metálicas y demarcación horizontal en 140 km de la Autovía 2, que atraviesan los distritos de Dolores, General Guido y Maipú, en ambos sentidos de circulación.

"A través de este eje de gestión, el Ministerio planifica y ejecuta obras y proyectos para fortalecer la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia", sentenciaron desde el gobierno provincial.