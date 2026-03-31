La provincia de Mendoza, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) comenzó la construcción de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial 35, traza que se emplazará como una alternativa para el tránsito de carga pesada y agrícola entre la Ruta Nacional 40 Norte y el Acceso Este.

Los trabajos que permitirán también eludir el flujo vehicular por el Gran Mendoza, se iniciaron en Lavalle, donde además se pondrá en marcha un intercambiador vial posibilitando que autos particulares y camiones se puedan incorporar a la RP 35 sin riesgo vial alguno.

¿Cómo será la obra de Mendoza que permitirá eliminar el riesgo vial?

Con un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto estimado de $5.600 millones, la primera parte de construcción de la RP 35 permitirá abrir una nueva opción al oeste del río Mendoza, desde la RP 34 hasta el Acceso Este (RP 22), a través de las rutas provinciales 31 y 33, que, a diferencia de la 41, no desembocan en el departamento de San Martín, sino en las zonas eminentemente agrícolas de Maipú.

Siendo un extensión inicial de 5 kilómetros, luego restará completar otros 9 kilómetros de carpeta asfáltica, "en una o más etapas, que no está previsto llevar a cabo este año", indicó el Gobierno. El plan de ejecución contempla trabajos profundos de suelo y pavimentación, signados en los siguientes cuatro ejes:

Saneamiento: Se está desplazando el eje de la traza y removiendo el suelo contaminado con raíces.

Base: Remplazo del material por áridos descontaminados para alcanzar la rasante adecuada.

Pavimentación: Colocación de la base y la carpeta asfáltica final en este primer segmento de 5 km.

Continuidad: Restarán otros 9 kilómetros de asfalto para completar la conexión total, tramo que mientras tanto funcionará enripiado para permitir el uso público inmediato.

En una recorrida oficial, el administrador de la DPV, Osvaldo Romagnoli, señaló que "este camino que antes era semiprivado ahora ya está librado al uso público y nomenclado en el patrimonio de la DPV como Ruta Provincial 35”.

En cuanto a las tareas, el funcionario sumó: “Ya desplazamos el eje de la traza, estamos quitando el suelo existente que está contaminado con raíces y remplazándolo por áridos descontaminados, para luego llegar a la rasante, colocar la base y finalmente la carpeta asfáltica”.

La nueva ruta posibilitará mejorar el tránsito logístico de la producción y de carga pesada intrazona, en un área con un importante crecimiento agrícola y que cuenta con riego. “A futuro será una alternativa muy útil para la variante Norte hacia la RN 40 a San Juan para el transporte de carga pesada, sin necesidad de pasar por el Gran Mendoza”, concluyó Romagnoli.