"Unir las luchas es la tarea": el Ni Una Menos se suma a la marcha de jubilados del miércoles junto con científicos y médicos

A una década del primer grito colectivo que marcó un antes y un después frente a la violencia de género, el movimiento Ni Una Menos regresa a las calles como cada año, pero esta vez se moviliza el miércoles 4 de junio, en lugar de histórico 3 de junio. El objetivo es marchar en unidad con jubiladas y jubilados que cada miércoles se manifiestan frente al Congreso contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Ni Una Menos: la marcha feminista será el 4 de junio en solidaridad con los jubilados y jubiladas

Las organizadoras de la histórica movilización trasladaron la marcha del 3 al 4 de junio para respaldar a la lucha de cada miércoles de los jubilados y jubiladas, de las universidades, ciencia, migrantes y personal de salud. La concentración masiva comenzará a las 16 horas en la Plaza Congreso de la ciudad de Buenos Aires.

Bajo el lema “La deuda es con nosotrxs” y "Unir las luchas es la tarea" la movilización busca denunciar el impacto del ajuste del Gobierno en diferentes áreas de asistencia a las mujeres y diversidades, además de ofrecer su apoyo a otros sectores golpeados por la gestión de Javier Milei. “Decidimos sumarnos a la movilización de jubiladas y jubilados porque ahí se concentra la crueldad del gobierno. Se está normalizando la represión sobre quienes más sufren el ajuste”, explicó Lucía Cavallero, socióloga, feminista y referente del movimiento.

Ni Una Menos 2025 en Argentina: por qué se marcha el miércoles y no el 3 de junio

Ajuste de Milei a las políticas de género: cómo impacta en las mujeres

De acuerdo a los datos remarcados desde el colectivo feminista la crisis previsional golpea duro contra las mujeres, el sector que históricamente se ve expuesto a las tareas de cuidado no remuneradas, la alta informalidad laboral y las interrupciones laborales vinculadas a la maternidad.

“Estas políticas descargan más horas de trabajo no remunerado sobre las mujeres. Estamos pagando el ajuste con tiempo, con salud y con vidas”, advirtió Cavallero, quien destaco los siguientes datos:

9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse tras la finalización de la moratoria previsional del pasado marzo.

La moratoria (Ley 27.705) permitía regularizar aportes y acceder a una jubilación sin un costo inicial alto, algo que ya no sucede.

La alternativa que queda es la PUAM, disponible recién a los 65 años y que representa solo el 80% de la jubilación mínima.

Después de 10 años: el proceso de sensibilización continúa vivo

El 3 de junio de 2015 hubo un cambio en los umbrales de tolerancia frente a las violencias machistas, que marcó un antes y un después en la historia del feminismo argentino, al lograr una mayor masificación y consciencia. Las mujeres obtuvieron ciertas conquistas que hoy comienzan a tambalearse como la legalización del aborto, el Plan Acompañar y la creación del Ministerio de Mujeres, este último ya cerrado por el gobierno de Javier Milei.

"Aunque muchas demandas no se cumplieron del todo, ese proceso de resensibilización sigue vivo”, señaló Cavallero y remarcó que frente a este panorama "el feminismo vuelve a movilizarse, esta vez en clave intergeneracional"

De cara a la movilización del miércoles, Cavallero concluyó: “El feminismo popular no puede no estar con las jubiladas. El 4 de junio no marchamos solas. Marchamos con quienes están en el corazón del ajuste y siguen de pie”.