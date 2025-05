Denunció a su ex por violencia de género, pero él la sigue acosando: el caso que evidencia lo que la Justicia y el Estado no hacen Jimena Rodríguez Estrella denuncia desde hace años a su expareja por violencia física, psicológica y económica. Pese a contar con pruebas, testigos e informes periciales, el Poder Judicial no respondió con medidas eficaces. Su abogado denuncia que la falta de respuesta estatal agrava el peligro y constituye violencia institucional.