Círculo polar ártico: su importancia mundial

¿Escuchaste alguna vez hablar del círculo polar ártico? No dudamos que sí. En la escuela, los noticieros, las películas, en todos lados lo mencionan.

Pero resulta ser que esta región tan nombrada es también una de las más desconocidas, al menos en nuestras latitudes. Te invitamos en esta nota a recorrerlo y conocer sus principales características.

¿Qué es el círculo polar ártico?

Por supuesto, empezaremos como corresponde. Como bien dijimos, es una región muy nombrada, pero pocos saben a qué se refiere estrictamente.

Algunos creen que es un solitario y enorme bloque de hielo absoluto, otros piensan en esquimales o el polo norte. También se confunde con la Antártida, y el polo sur.

Para empezar, debemos saber que el Ártico es una región inmensa. Su superficie de aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados equivale a la sexta parte de la superficie terrestre mundial.

El círculo polar ártico en sí se refiere a una porción del planeta delimitada por una línea latitudinal imaginaria. Como cuando hablamos del Ecuador, o de los hemisferios.

El círculo polar ártico es una porción del planeta más septentrional. Su superficie ronda los 30 millones de kilómetros cuadrados.

Esta línea paralela es la más septentrional de todas, es decir la que está más al norte. Separa la Zona Templada del Norte de la zona ártica que se encuentra sobre ella, una región geográfica extrema.

La mayor parte de la región ártica está cubierta por las aguas del océano, que alcanza hasta 4 kilómetros de profundidad. Aún así, abarca importantes extensiones de tierra firme.

Tiene un paisaje de glaciares, icebergs, hielo marino y nieve. Pero también se da un fenómeno llamado permafrost, terreno congelado sin necesidad de estar cubierto de nieve o hielo.

Algo muy llamativo es que sus más de 30 millones de kilómetros cuadrados abarcan veinticuatro husos horarios. También abarca terreno de ocho países y es habitado por más de 30 pueblos originarios.

Como verás, ¡es mucho lo que sucede en el ártico! A continuación vamos a ampliar un poco más de todos estos puntos. Te invitamos a abrigarte y meterte con nosotros en más detalles de este hermoso lugar.

¿Por qué debés saber sobre el círculo polar ártico?

Entre sus principales características está la de ser una región con una gran importancia ambiental. El impacto de la contaminación mundial y el calentamiento global dan su mayor evidencia en este lugar.

Es por eso que creemos importante que conozcas todo sobre él. Incorporar a nuestra vida la idea de que el ártico existe, y saber lo que allí sucede, nos hará más conscientes.

¿De dónde proviene su nombre?

La historia de su nombre está conectada con los osos, pero no de la manera en que uno tiende a imaginar. Arktos es la palabra griega de la que deriva ártico, y significa oso.

Sin embargo, increíblemente, no es por los osos polares que posee este nombre, sino por osos celestiales. Desde esta región se pueden ver las constelaciones Osa Mayor y Osa Menor, y de aquí su denominación.

El nombre ártico, derivado de oso, se debe a que desde allí pueden verse las constelaciones de la Osa Mayor y Osa Menor.

Un dato curioso es que del otro lado del planeta, es la Antártida, no pueden verse tales formaciones. Además, casualmente, tampoco hay osos.

Flora y fauna

Uno tiende a pensar que la flora no existe en los polos, pero no es así. Si bien en el océano ártico vemos algunas algas aferradas al hielo, llegando a las costas continentales es diferente.

Las costas de las masas continentales que rodean el polo nos ofrecen una flora rica pero poco variada. Sin embargo, no imaginemos plantas como las conocemos. Durante los meses de verano crecen musgos, líquenes y matorrales.

Estamos hablando de vegetación de tundra, que se caracteriza por las temperaturas heladas. Aparte de los fuertes vientos y las escasas lluvias, tengamos en cuenta que los inviernos son completamente nocturnos.

Luego, más adentrado al continente y en los lugares más resguardados de los fuertes vientos polares crecen algunos bosques. Estos están formados sobre todo por sauces y abedules.

La fauna del círculo polar ártico también está conformada por animales capaces de soportar bajas temperaturas y duras condiciones climáticas. Tales seres se caracterizan por tener pelajes tupidos y pieles con una gruesa capa de grasa.

Entre los principales tenemos al icónico oso polar. Un oso de pelaje puramente blanco. Los osos polares son los carnívoros terrestres más grandes del mundo y solo se encuentran en esta región.

Estos animales no sólo se adecuaron al hielo, sino que dependen de él. Su desarrollo está basado en los bloques de hielo que flotan sobre el océano. Sobre ellos descansan, se reproducen y se alimentan.

Con su aspecto de osito de peluche, pueden llegar a pesar hasta 800 kg, y son excelentes nadadores y cazadores. Pese a la ternura que pueden despertar, no querrías cruzarte en su camino.

Además de este protagonista, tenemos diversas especies de morsas y focas. Así también la ballena de Groenlandia, otro increíble animal, entre peces como bacalaos y arenques.

Por la parte estrictamente terrestre tenemos al buey, la beluga, y el zorro ártico. Y por los aires encontraremos diversas aves como el charrán ártico o el ganso blanco. ¿Sabias que no hay pingüinos en el Ártico? Sólo habitan la Antártida.

Esta región tiene, también, un protagonista de tamaño microscópico: el krill. Este molusco ínfimo juega un rol vital en la base de la pirámide ecológica marina.



En épocas invernales el clima es muy agresivo. La noche genera temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Por ello es que algunos animales hibernan y otros migran hacia zonas un poco más cálidas.

Población

Ahora bien, no sólo los animales se atreven a habitar el círculo polar ártico. Por diversas razones el humano también encontró su manera de ocupar esta región. Se estima que 4 millones de personas viven y trabajan allí.

Ciudades

Esta población se conforma, en parte, por personas de ocho Estados Nacionales que poseen territorios en esta región extrema. Estos países son Canadá, Estados Unidos, Groenlandia (Dinamarca), Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Rusia.

En Rusia encontramos el asentamiento humano más grande, y uno de los más antiguos del Círculo Polar Ártico. Hablamos de Murmansk, en el noroeste del país.

Se trata de una ciudad costera, que da salida al mar de Barents. Se desarrolla como una ciudad portuaria, y también es conocida por sus bases navales. Alberga a unos 300.000 habitantes.

Hay un dato curioso que nos demuestra la importancia de esta parte de la Tierra. Ocho de los diez asentamientos árticos más grandes son propiedad del gobierno ruso, una potencia mundial.

Encontramos otras ciudades, como Tromso en Noruega. A comparación de otras, esta posee un estándar de vida alto y cómodo, a pesar del frío. Es una isla 300 kilómetros al norte del comienzo del círculo ártico con 60.000 habitantes.

En Groenlandia el clima es aún más extremo y los terrenos más hostiles. Pareciera ser un lugar imposible de habitar, pero no es así. Sisimut es habitada desde hace más de 4.000 años, y actualmente viven allí casi 5.000 personas.

Oulu es otra ciudad importante en el ártico. Se trata de una pequeña población en Finlandia que tomó una gran relevancia en el ámbito tecnológico.

Reconocidas empresas internacionales tienen aquí su centros estratégicos y de diseño, generando grandes inversiones. Así es que se creó la Universidad de Oulu, que es generadora de increíbles talentos en alta tecnología.

Barrow, Iqaluit y Grimsey son otras de las aglomeraciones humanas. Pero Rovaniemi, en Finlandia, tiene un dato que no podemos dejar pasar. Se dice que en este pueblo nació Papá Noel. Este es su gran atractivo turístico.

Población indígena

Como ya dijimos, no sólo habitan acá ciudadanos de los estados que mencionamos. El ártico está habitado por más de 30 grupos étnicos que llevan allí miles de años.

Representan el 10% de la población total, son una clara minoría. Como siempre, son los más habituados al medio, y quienes más sufren los cambios. El cambio climático viene amenazando sus actividades desde hace años.

Ellos mantienen actividades tradicionales de pesca, pastoreo de renos y caza. Pero la desaparición continua del hielo marítimo generará una crisis de estas tradiciones en un corto plazo.

Entre los más conocidos están, por ejemplo, los saami en territorios que suponen corresponder a Finlandia, Suecia y Noruega. En territorio ruso tenemos a los nenets, los khanty, y chukchi, entre otros.

En América, en Alaska, encontramos a los aleut, los yupik e inuit. Estos últimos también se hallan en Canadá y Groenlandia. Es decir que todas las naciones menos Islandia son habitadas por estas comunidades.

Su posición cambia cada año

Este es otro dato increíble del círculo polar ártico. Así como lo leés: la ubicación real de este lugar cambia cada año naturalmente.

Sucede que la inclinación axial de la Tierra genera fluctuaciones, influenciada también por la órbita de la Luna y las mareas.

Esta misma inclinación axial es lo que genera que existan diferentes estaciones anuales. Actualmente, se estima que el círculo se mueve hacia el norte a una velocidad de alrededor de 14 metros por año.

Temperatura

Por supuesto que la temperatura es fría, tanto en invierno como en verano. Hablamos de tierras congeladas, que además reciben precipitaciones, mayormente en forma de nieve.

Las temperaturas medias en verano oscilan entre los 0° y 10° C. Algunas ciudades pueden tener máximas normales de 18 o 20 grados. Puede parecer no tan extremo, pero no olvidemos que estamos hablando del máximo anual.

En invierno la situación es mucho más cruel: las temperaturas medias pueden bajar hasta -40° C. La temperatura más fría registrada fue de -68° C.

Aparte del frío, los fuertes vientos hacen más inestable el clima. Este varía también según la cercanía a los océanos. Los climas costeros suelen ser más cálidos y húmedos, con más nieve. Las regiones internas suelen ser más frías y se encuentra más hielo.

Banco Mundial de Semillas de Svalbard

¿Escuchaste hablar alguna vez de un banco mundial de semillas? Bueno, existe y se encuentra en el ártico.

Se trata de una medida tomada por el gobierno de Noruega en 2008. Es una bóveda Global de Semillas que se encuentra en la isla de Svalbard. Esta bóveda es la más grande del mundo y está completamente bajo permafrost.

Aparentemente, se resguardan allí más de cuatro millones de tipos de semillas diferentes, a una temperatura estable todo el año. Su propósito es tener este resguardo en caso de alguna catástrofe natural mundial.

Se decidió este sitio ya que es el menos propenso a inundaciones u olas de calor, hechos que dañarían las semillas. Esta construcción mide en total unos 3200 kilómetros cuadrados y sólo pueden ingresar personas autorizadas.

¿Qué sucede actualmente en el círculo polar ártico?

Como dijimos al principio, el círculo polar ártico es muy importante a nivel climático mundial. La concentración de hielo juega un rol clave para la regulación climática del planeta, y está siendo gravemente afectada.

Está sucediendo que los expertos registran cada vez más pérdidas de estos bloques y una desaceleración notable en su regeneración. Esto se debe, por supuesto, al calentamiento global.

El problema es que esta situación se retroalimenta y se agrava. Mientras más se derritan los hielos polares, más calor absorberá la Tierra del Sol, y así sucesivamente.

Esto afectará nuestras vidas y no sólo a quienes estén en el ártico. Las especies que habitan la zona ya están sufriendo estragos. Al igual que las comunidades originarias del lugar, que ven afectado su medio.

Otro de los problemas de la desaparición del hielo es que dará paso a nuevas actividades industriales. Lamentablemente, es sabido que si aparecen, por ejemplo, nuevas reservas de petróleo, serán explotadas.

Así también sucederá con la pesca, que se irá expandiendo más hacia el norte si el hielo da lugar al océano. Esto generaría desregulaciones en cada vez más ecosistemas. Ni hablar del transporte marítimo de turismo y mercancías.

Es necesario parar esta inconsciencia para no acabar directamente con nosotros mismos. Para poder contrarrestar a tiempo lo que está sucediendo, es fundamental cambiar la gobernanza sobre el ártico.

¿Qué es la Gobernanza medioambiental?

La gobernanza medioambiental propone un cambio de paradigma en la política, poniendo como eje al medioambiente. Si entendemos que sin él no hay nada más, no es muy complicada la ecuación.

Sobre todo los gobiernos que tienen sus territorios y explotan recursos en el ártico deben poner sus manos a la obra. Pero, lamentablemente, el sistema de gobernanza está muy fragmentado.

Se presentaron varios acuerdos internacionales, pero siempre hay irregularidades en su implementación. Es de esperar que se pueda llegar a un acuerdo a tiempo, para no tener que hablar luego de “recuperar” el círculo ártico.

Conclusión

Siempre oímos hablar de una u otra manera del círculo polar ártico. Quizás por razones geográficas ignoramos lo que pasa allí, o creemos que no nos incumbe.

Generalmente lo vemos como un lugar pintoresco. Lo es, en parte, ya que sus paisajes son maravillosos y sus ciudades parecen de película.

Pero la realidad, como vimos, es otra. El ártico es parte fundamental de nuestro planeta, y regulador de la vida como la conocemos.

Concientizar respecto a su preservación es tarea de todos. Esperamos que a partir de esta nota entiendas mucho más al respecto y te sirva para actuar.

Si bien las gestiones necesarias deben hacerlas los gobiernos, la responsabilidad es compartida. El ártico nos necesita tanto como nosotros a él.

