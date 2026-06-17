Cómo en la NASA, pero en la ciudad de Buenos Aires: llega una experiencia inmersiva que recrea una Estación Espacial

El espacio llega a la ciudad de Buenos Aires con una experiencia única de realidad virtual: Exploradores del espacio. Se trata de una actividad inmersiva que ofrece la posibilidad de sentirse como un astronauta a más de 400.000 kilómetros del planeta Tierra, pero en La Rural.

Cómo es Exploradores del espacio, la experiencia inmersiva para vivir el espacio en CABA

A partir del viernes 19 de junio, La Rural ofrecerá en el Pabellón Frers una experiencia de realidad virtual ideal para los amantes del espacio, ya que te permite sentir que estás en la Estación Espacial Internacional.

La experiencia permite sentir el "overview effect” que experimentan los astronautas

Mediante cascos VR la experiencia permite ser un explorador libre y "caminar" por los módulos donde viven y trabajan científicos de la NASA y diferentes agencias espaciales, ya que cuenta con una réplica a escala real de la ISS. También los visitantes pueden realizar caminatas espaciales en 360°, donde se siente el vértigo de estar suspendido en el espacio, incluso cerca de la curvatura de la Tierra.

La experiencia ofrece la posibilidad de sentir el "overview effect”, ese sentimiento propio que los astronautas experimentan cuando ven a la Tierra desde el espacio y ganan perspectiva al estar alejados. Se trata de ese estado de asombro mezclado con un estímulo visual particularmente impactante.

La producción inmersiva fue filmada completamente en el espacio durante más de dos años, tras pasar por ciudades como Nueva York, Seattle, Shanghái y Singapur, ahora llega a Buenos Aires. Los visitantes también podrán ver entrevistas exclusivas con astronautas de agencias como la NASA, la Agencia Espacial Italiana (ASI) y la JAXA (Japón).

Cómo comprar las entradas y en qué horarios se puede disfrutar de la experiencia

Los días y horarios de la experiencia en La Rural (Av. Santa Fe 4363, CABA) son los siguientes:

Martes a viernes: 12:00 a 20:00 hs.

Sábado y feriados: 10:00 a 21:00 hs.

Domingo: 10:00 a 20:00 hs.

La experiencia inmersiva estará disponible desde el próximo 19 de junio en La Rural

Las entradas se pueden adquirir en la página oficial de La Rural y los precios varían según la edad de los asistentes, cuestan entre $32.000 y $50.000.