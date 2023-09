La verdadera historia de la música blues y sus protagonistas

Blues es una palabra en inglés que lo mismo define la tristeza que la melancolía. Una gama de sentimientos que encontramos, también, en el género que define: la música blues.

Se trata de un estilo musical muy difundido y sobre él nace, en buena medida, nuestra actual tradición en lo que a rock y pop se refiere. Sin embargo, debemos señalar que la historia del blues es una de las grandes desconocidas.

Es una música que hunde sus raíces en el siglo XVIII, y que sobrevive hasta nuestros días con una salud excepcional. Siempre del lado de marginados y desposeídos, dando voz a causas urgentes y con grandes representantes en cada una de sus épocas.

Es por eso que preparamos esta guía absoluta sobre la música del blues. Descubrí todo lo que necesitas saber sobre su historia y voces más representativas.

¿En qué año nació el blues?

Para comenzar a hablar sobre la historia del blues, debemos viajar muy atrás en el tiempo. Y es que si quisiéramos encontrar las raíces del blues tendríamos que ir a África.

Pues el blues surge de los cantos y sonidos rituales que los esclavos trajeron consigo tras ser capturados por los colonialistas blancos (ingleses, holandeses, portugueses y españoles).

Aquellas poblaciones, mientras trabajaban en los campos esclavistas en lo que ahora es Estados Unidos estaban sumidas en la melancolía de su tierra y el temor al futuro. Llenaban los campos de sus cantos y loas, de un ritmo que reclamaba la selva y la libertad.

Estos cantos se mezclaron, poco a poco, durante el Siglo XVIII con otros ritmos nacientes. Sobre todo, el jazz. Dieron como fruto, en la década de 1860, lo se conoce como blues.

Como muestra de su ADN, tenemos que el blues conserva un patrón de llamada y respuesta, la escala de doce compases, notas azules (terceras, quintas y séptimas aplanadas en el tono). Un ritmo de trance con un efecto repetitivo (el groove).

Historia de la música blues

Veamos en detalle la historia del blues, desde su nacimiento hasta sus más nuevos representantes.

Siglo XVIII

Es imposible fijar un año concreto para la aparición del género que ahora conocemos como música blues. El estilo evolucionó durante un largo período, en diversos lugares, como Haití y Cuba.

Lo que tenemos en este periodo es la fusión de diversos elementos, debido al tráfico de personas de diferentes orígenes, la mayoría provenientes de África. Muchos de ellos llevaban consigo instrumentos y cantos aprendidos.

Era el caso de los esclavos musulmanes provenientes del este de África que traían consigo instrumentos de cuerdas y tambores. Sus habilidades como ejecutantes se trasladaron sin problema a la guitarra, el bajo, el piano y la caja de ritmos.

Los gritos en los campos de trabajo, mezclados con los cantos espirituales y la promesa de un Gran Despertar a suceder en el nuevo siglo, dieron forma en los Estados Unidos a las que serían las primeras canciones que pueden llamarse blues.

Siglo XIX: Minstrels Shows

Te vamos a contar uno de los hechos más extraños de la historia de la música blues. Es que, aunque es un género que nace en los campos de cultivos trabajados por los esclavos, su primera difusión estuvo a manos de hombres blancos en su contra.

Entre 1850 y 1870 el blues, en su forma primigenia, saltó de los campos a las primeras iglesias que admitían esclavos. Solía tratarse de graneros y bodegas en donde se improvisaba el culto, y los cánticos de los esclavos adquirieron otro sentido.

Ante esta “amenaza” a la iglesia establecida, surgió un contramovimiento. Los llamados Minstrel Shows.

Se trataba de compañías ambulantes que representaban de manera burlesca estereotipos raciales. Entre ellos, el canto del blues y su manera de llevar los ritos cristianos.

Como los esclavos no podían actuar, todo eso era representado y cantado por personas blancas pintadas de negro. Los Mintrels era el nombre que recibían los músicos ambulantes.

El creador de este espectáculo fue Thomas Dartmouth Rice, conocido popularmente como "Jim Crow". Un cómico que se especializó en imitar afroamericanos. La primera compañía que alcanzó el éxito fue Virginia Minstrels en 1843.

Con el final de la Guerra Civil, se abrió la oportunidad para que los Minstrels Shows estuvieran compuestas solo por hombres afroamericanas. Algunos, como Consolidated Spectacular y Coloured Minstrels de Callenda fueron populares tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña a fines del siglo XIX.

Estas compañías racializadas dieron la vuelta al espectáculo, eliminaron su aspecto racista y, sobre todo, incluyeron la interpretación de auténtica música blues. Incluían bandas de instrumentistas de gran talento.

Además, en su repertorio incluyeron a compositores de blues negros como James Bland, Este cantante y banjoista compusó 700 canciones, entre ellas "Carry Me Back to Old Virginny".

En general, estos espectáculos de juglares eran el único medio, a finales del siglo XIX, en donde los artistas afroamericanos podían presentarse. De manera que los campos, las iglesias y las caravanas teatrales fueron los primeros escenarios de la música blues.

En ellos, el arco de Diddley (un instrumento artesanal que se compone de una sola cuerda) y el banjo, ambos provenientes de África, ayudaron a transferir las técnicas de interpretación de aquel continente en el vocabulario instrumental del blues temprano.

Siglo XX

El nuevo siglo vería la confluencia de diversas formas del blues y su evolución hacia la creación del rock. Hacia 1900, el blues comenzó a mezclarse con el country, fundando el género del country blues. Su característica esencial era que se desprendía del banjo.

Cantantes como Papa Charlie Jackson mantuvieron la esencia del blues. Es decir, con ricos elementos etíopes, aires juglares y un gran sentido espiritual. De su sentido teatral nacería el ragtime, si bien este género preferiría apartarse del sentido étnico.

Blues en 1900 a 1920: Deep South

Los patrones melódicos, las formas y estilos musicales que ahora consideramos blues se desarrollaron en el sur de los Estados Unidos. Las primeras muestras grabadas que se conservan provienen de 1920.

La naciente industria discográfica le abrió sus puertas a los primeros cantantes consolidados del blues, solo que bajo las etiquetas de "música de carreras" y "música hillbilly", de manera que se pudiera ocultar que era música grabado por afroamericanos.

En realidad, en ese entonces la música se escuchaba de una manera más libre. Se le concebía como música del sur rural, del delta del Misisipi. Los músicos blancos y negros compartían el mismo repertorio y se consideraban "cantantes" más que músicos de blues.

La definición del blues como un género separado surgió tras esas primeras grabaciones, y con un aumento de la migración afroamericana del campo a las áreas urbanas.

Con este paso, se separó al blues de su parte secular. Las congregaciones religiosas comenzaron a ver al blues como una música vulgar, llena de referencias sexuales. De este modo el Gospel se establece como un género aparte.

Características de la música blues

Como hemos mencionado, la música de Blues es una mezcla de himnos religiosos con los cantos de los campos de trabajo esclavo en el sur de los Estados Unidos. Su formato es sencillo: voz y acompañamiento de palmas.

Solía tratarse de una voz a la que respondía un coro. Este formato se ha nutrido, con el paso del tiempo, con instrumentos y otros recursos.

Improvisación : Un recurso esencial en el blues sobre una escala pentatónica, en la pentatónica mayor, se emplea la tercera bemol. En la pentatónica menor, se usa la quinta bemol. Entre vibratos, slides y bends.

Estructura armónica : el sello de la música blues es el uso de solo tres acordes en cada canción.

Llamada y respuesta: Una consecuencia del origen africano del blues. Es una estructura melódica en la que la segunda frase es una respuesta directa a la anterior. Esta estructura se mantiene en los solos de guitarra y teclado. De hecho, la “llamada y respuesta” es una estructura que se mantiene en uno de los aspectos más apasionantes de la historia del blues: los duelos de músicos.

Ritmo : es lo más distintivo del blues. Marcado, fuerte y preciso.

Letras: oponen los testimonios de la esclavitud y la marginación con un ritmo vital y vibrante que, de alguna manera, construye esperanza. Poco a poco, su mensaje se orientó a la melancolía y las relaciones amorosas.

¿Qué fue primero: el jazz o el blues?

Aunque ambos estilos musicales tienen un origen común, el nacimiento del jazz se considera muy posterior y casi una derivación del blues. Sobre todo de su componente de improvisación.

El jazz surge de un lugar muy concreto hacia principios del siglo XX: la ciudad de Nueva Orleans. A diferencia de la música blues, este ritmo se decantó más por la sobriedad y los instrumentos de viento metálicos.

¿Es lo mismo Blues que Swing?

El Swing o Swing Jazz es una forma de jazz que se popularizó al mismo tiempo que se difundieron las primeras grabaciones de blues. Por ello es común que se les confunda entre sí.

El Swing Jazz es una forma de este ritmo más ligera y versátil. Utiliza tempos medios y rápidos, y riffs melódicos. Sobre todo, libera al batería de algunas de las restricciones que el jazz más ortodoxo le había impuesto.

De este swing surge el concepto de big band, con grandes representantes como Glenn Miller, Fletcher Henderson, Benny Goodman, Duke Ellington y Count Basie.

Representantes del blues más famosos

Una vez ocurrida la implosión de 1920 con las primeras grabaciones de música blues, comenzaron a surgir los primeros nombres legendarios. Estos intérpretes instalaron el género en la historia.

Vamos a conocer algunos de los nombres que destellan con luz propia en la historia del blues.

Cantantes callejeros

A principios del siglo un fenómeno comenzó a extenderse en diversas ciudades norteamericanas: desde Baltimore hasta Baton Rouge. Se trataba de bandas de músicos afroamericano que, en cualquier esquina, ejecutaban blues.

Estos músicos callejeros recibieron el nombre de Songsters. Entre sus mejores representantes figuran Big Bill Broonzy, Lead Belly y Mississippi John Hurt. Su principal repertorio era el blues de fuerte influencia secular.

Viajaban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, tocando para todo tipo de públicos a cambio de unas monedas. Gracias a ellos, el blues llegó a los campos de trabajadores del ferrocarril y a las minas, y terminó por afianzarse en el gusto popular.

Clara Smith

Una de las primeras cantantes de blues, Clara Smith (13 de marzo de 1894 - 2 de febrero de 1935) fue conocida como la "Reina de los quejidos”, si bien los registros demuestran que su voz era suave y dulce.

Sus primeras presentaciones tuvieron lugar en espectáculos de vodevil en 1910. Recorrió el país con compañías ambulantes hasta que, en 1918, ascendió hasta presentarse en los mayores teatros de su época.

En 1923 firmó su primer contrato con Columbia Records. De esas grabaciones surgirían clásicos como "Troublesome Blues" y "Whip It to a Jelly", y sus duetos con Bessie Smith: "My Man Blues" y "Far Away Blues".

Bessie Smith

Elizabeth Smith (15 de abril de 1894 - 26 de septiembre de 1937) creció en pobreza en un pueblo de Tennessee, pero desde pequeña dio muestras de talento y perseverancia.

En 1913 se unió al espectáculo de Ma Rainey, una de las primeras grandes cantantes de la música blues, de quien recibió su formación musical.

Tras viajar como cantantes a lo largo de todo el sur, presentándose en carpas, bares, en 1920 se estableció en Filadelfia, y fue allí donde Columbia Records le ofreció un contrato.

A partir de 1923 comenzó una serie de exitosas grabaciones con este sello. Entre ellos se cuentan "Down Hearted Blues" (con más de dos millones de copias vendidas),"Ain't Nobody's Biz-ness If I Do", "Careless Love Blues" y "Nobody Knows You When You're Down and Out".

Se distinguió por su rica voz de contralto y su impresionante intensidad emocional. Con la llegada de la Gran Depresión se vio eclipsada y olvidada.

Ida Cox

Se le conoció como la "Reina del blues sin corona", relegada a lo largo de su carrera por los nombres de Ma Rainey y Bessie Smith.

Sus discos estaban compuestos por canciones de legendarios bluesmen (“hombres del blues): “How Long, Daddy, How Long” (Leroy Carr), “Death Letter Blues” (Son House) o “Mojo Hand” (Lightnin ' Hopkins).

Ida Cox (1888-1967) debe ser recordada por cantar el blues con claridad, convicción y aplomo. Sus vestidos eran legendarios.

Fue una compositora destacada cuyos temas favoritos eran la muerte, los cementerios, los amantes rebeldes, la angustia, la traición y la reivindicación de sus derechos raciales.

Su "Wild Women Don't Have the Blues" es uno de los primeros himnos feministas.

Ma Rainey

Gertrude Rainey (1886 - 1939) fue la cantante más influyente en la etapa temprana del blues, al punto de que se conoció como la "Madre del blues". Era conocida por sus poderosas habilidades vocales y un estilo de canto quejumbroso.

Cualidades que destacan en las legendarias grabaciones que hizo como adolescentes: "Bo-Weevil Blues" y "Moonshine Blues".

Su apodo "Ma" Rainey es consecuencia de su matrimonio con Will "Pa" Rainey en 1904. A su lado formó el grupo, Rainey and Rainey, Assassinators of the Blues.

Con esta banda realizó, a partir de 1923, la grabación de sus clásicos "Bo-Weevil Blues" (1923), "Moonshine Blues" (1923), "See See Rider Blues" (1925), "Ma Rainey's Black Bottom" (1927) y "Soon This Morning" (1927).

Realizó grandes colaboraciones con otros bluseros como Thomas Dorsey, Tampa Red y Louis Armstrong. En 1935 se retiró de los escenarios para convertirse en empresaria teatral.

Alberta Hunter

Nació en 1895 en Memphis, y murió en 1984 en Nueva York. Alcanzó la fama internacional en la década de 1930, gracias a un estilo vigoroso.

Su mayot éxito, sin embargo, fue como compositora gracias a la versión que de su canción “Downhearted Blues” hizo Bessie Smith.

Tuvo una larga vida profesional, y gozó de un resurgimiento a finales de la década de 1970.

Charley Patton

Patton (1891-1934) es considerado el padre del Delta Blues. Fue criado por el legendario ex esclavo Henderson Chatmon, un músico que formó a varios de los representantes del Blues del Delta.

Se especula que no era afroamericano, sino cherokee o mexicano. Se trataba de un hombre educado que desarrolló su estilo musical a partir de su contacto con los trabajadores de los campos de algodón.

Su estilo primitivo y gutural quedó como una de las marcas que la música blues le heredó al rock.

Muddy Waters

McKinley Morganfield, (1913 - 1983, Westmont, Illinois) fue reconocido como el más influyente guitarrista y cantante de blues. Su apodo (“Aguas Lodosas”) proviene de su costumbre de jugar en las orillas de un río Mississippi, cuando era niño.

Criado por abuela, aprendió por sí mismo a tocar armónica y guitarra. A los 17 años se convirtió en el más avanzado discípulo del Delta blues de Robert Johnson. Durante los días, trabajaba en un tractor y de noche tocaba en una "juke house", un bar clandestino para afroamericanos donde se bailaba y se bebía alcohol ilegal.

Fue descubierto tardíamente: recién hacia 1940. De hecho, combinó trabajos agrícolas y actuaciones para sobrevivir, y apenas en 1944 se pudo comprar su primera guitarra eléctrica.

Esa precariedad no le impidió componer una serie de clásicos que, tras su grabación a partir de 1948, lo catapultaron como el mayor bluesman del siglo: “I Feel Like Going Home”, “I Can’t Be Satisfied” y “Blow Wind Blow”

Su estilo agresivo y sensual lo separó del Delta del Blues, y lo hizo fundador de una nueva escuela: el Chicago blues, considerado el antecedente de rock.

John Lee Hooker

Hooker (1912 - 2001) es recordado por haber introducido la guitarra eléctrica al blues. Además, unificó diferentes estilos de blues para crear una fusión más bailable y amigable: el boogie.

Su grandeza como guitarrista le permitió componer y ejecutar una larga serie de éxitos entre los que se cuentan: "Boogie Chillen", "Crawling King Snake", "Dimples" y "Boom Boom".

Su larga carrera se extendió hasta finales del siglo: en 1997 alcanzó los primeros lugares en ventas con su álbum Don't Look Back.

Etta James

Jamesetta Hawkins (1938 - 2012) tras una infancia en la pobreza y una formación musical autodidacta, se destacó como una cantante de gospel. Siendo apenas una adolescenete, grabó temas de blues consiguiendo un éxito impresionante.

A partir de 1954 cosechó hits como "The Wallflower", "At Last", "Tell Mamma” y "Something's Got a Hold on Me".

Su vid fue trágica (enfrentó el abuso sexual, la adicción y hasta la cárcel),pero la vitalidad de su voz no se extinguió. Tuvo una larga carrera que tuvo un notable resurgimiento en los años 80.

Su voz profunda y terrenal se considera el nexo entre el blues y el rock and roll.

Big Bill Broonzy

William Lee Conley Broonzy (1893 - 1958) fue el más notable de los músicos callejeros (songsters) que fundaron la escuela del blues de Chicago, más suave y ligado al folk que su vertiente sureña.

Guitarrista y cantante, sirvió en el ejército y después se empleó como guitarrista acompañante de otros bluseros. Tras su primer concierto como solista en el Carnegie Hall en 1938, consiguió destacar como cantante, y convertirse en uno de los artistas más vendidos.

Entre sus más notables éxitos tenemos "I Can't Be Satisfied", "Key to the Highway", "W.P.A. Blues”, “All by Myself” y “Black, Brown and White”.

Por desgracia, en el pináculo de su fama, en 1951, una operación de pulmón redujó su capacidad vocal, y murió de cáncer poco tiempo después.

Tampa Red

Hudson Whittaker (1900-1981) fue considerado “El Mago de la Guitarra” gracias a una destreza como intérprete que le ganó una gran popularidad a mediados del siglo XX.

En dueto con el pianista Thomas "Georgia Tom" Dorsey, desarrolló el hokum blues, un estilo con influencias del vodevil, con canciones de doble sentido y cierta fusión con el jazz primitivo.

Lo mejor de Tampa Red es su impecable técnica de guitarra deslizante. Con ella, le dio al blues un acompañamiento con una calidad tonal similar a la voz. Fue extremadamente prolífico: grabó 335 canciones.

Howlin’ Wolf

Chester Arthur Burnett (1910 - 1976) es el eslabón perdido entre el blues acústico del Delta y el blues eléctrico de Chicago.

Su impresionante voz retumbante y una presencia física imponente, llevaron el histrionismo al blues. Reconocido por un estilo feroz y primitivo, definió de alguna manera el estilo de los frontmen del rock.

Albert King

Albert Nelson (1923 – 1992) es reconocido por el que es, probablemente, el disco más popular en la historia del blues: Born Under a Bad Sign (1967), y la canción que le da título.

Es una obra seminal porque, con él, King creó el concepto de guitar hero. Como era zurdo, imprimió a la guitarra un sonido profundo y dramático, que ha sido muy imitado por los rockeros.

Willie Dixon

William James Dixon (1915 - 1992) se destacó como músico, vocalista, compositor, arreglista y productor de blues. Autodidacta, se convirtió en un virtuoso ejecutante del contrabajo y la guitarra. Poseía una voz poderosa y distintiva.

Sin embargo, a Dixon se le reconoce más como uno de los mejores compositores de su tiempo. Y el más influyente en la configuración del sonido del blues de Chicago.

Sus canciones más celebradas incluyen "Hoochie Coochie Man", "I Just Want to Make Love to You" y "Little Red Rooster".

Fue, también, un vínculo entre el blues y el rock and roll, ya que trabajó con Chuck Berry y Bo Diddley a finales de los años 50.

Roosevelt Sykes

Apodado "el Mielero" (1909 -1983) fue un pianista de música blues cuyo estilo efervescente y juguetón fue la base del boogie. Sus letras eran hilarantes y atrevidas para la época.

Dejó éxitos como "Dirty Mother for You", "Ice Cream Freezer" y "Peeping Tom" grabados por Decca Records. En 1943 formó su legendaria banda Honeydrippers, con la que incursionó en el R&B, antecedente de Rock & Roll.

Ike Turner

Izear Luster "Ike" Turner Jr. (1931-2007) fue un músico, director de orquesta, compositor y productor discográfico norteamericano. Pasó del blues al rock en la década de 1950.

Es más conocido por su trabajo con quien fuera su esposa, Tina Turner, entre 1960 y 1970.

Batido en Mississippi, fue un precoz virtuoso del piano y la guitarra, formó una banda, Kings of Rhythm cuando era adolescente. Su primera grabación, "Rocket 88" se considera la primera canción de rock and roll.

Como productor fue determinante en los éxitos de bluseros como B.B. King, Howlin' Wolf y Bobby "Blue" Bland.

En 1960, formó Ike & Tina Turner Revue, que sorprendió con su mezcla de soul y rock. El éxito del dueto se vino abajo por el abuso de Ike sobre Tina y su adicción a la cocaína, que lo llevaría a la cárcel y a la muerte.

Buddy Guy

George Guy (1936) es uno de los pocos pioneros de blues que continúa con vida y activo. Se trata de un guitarrista y cantante, uno de los máximos exponentes del Chicago Blues e influencia de grandes guitarristas como Jimmy Hendrix y Eric Clapton.

Su canción "Stone Crazy" se considera una de las mejores de todos los tiempos en la historia del blues. ¿La conocés?

Robert Leroy Johnson

Robert Leroy Johnson (1911 - 1938) durante su breve vida se convirtió en el más legendario de los músicos de blues. Se trató de un compositor que solo en un año (1936 y 1937) grabó una serie de canciones que definirían el rostro del Delta blues en los años venideros.

Su asombroso talento para el canto, virtuosismo en la guitarra y creatividad para escribir canciones, llevó a inventar la leyenda de que había firmado un pacto con el diablo. Algo que se nutrió, además, por la brevedad de su vida artística: siete meses.

Nunca tuvo éxito comercial, y se desenvolvió como músico ambulante. Solo se conservan 29 canciones suyas grabadas en sesiones clandestinas.

Little Buddy Doyle

Charley Doyle (1911 - 1960), guitarrista, cantante y compositor, considerado el nexo entre el blues de Memphis y el country.

Su principal contribución fue la inclusión de solos de armónica en sus composiciones. Aunque toda su vida tuvo que lidiar con las secuelas de un envenenamiento, nos dejó clásicos como "Bad in Mind Blues".

T-Bone Walker

Aaron Thibeaux Walker (1910 - 1975), compositor, compositor y director de orquesta que incorporó el blues al formato orquestal, creando el jump blues.

También fue el responsable de llevar el blues a la costa de Los Angeles, al frente de diversas orquestas, donde también destacó como cantante.

B.B King

Riley Ben King (1925-2015) es considerado el “Rey del Blues” gracias a su virtuosismo como guitarrista y las innovaciones que supo imponer dentro del género.

Cantante, compositor y productor discográfico, dotó al blues de un estilo sofisticado, basado en solos de guitarra vigorosos a partir de la flexión fluida de las cuerdas. Su vibrato brillante y el punteo entrecortado marcaron su estilo.

B.B. King fue reconocido como el “músico más influyente de la segunda mitad del Siglo XX”, actuó de manera incansable : ofreció un promedio de 200 conciertos por año hasta cumplir los 70 años.

Instrumentos del blues

El blues clásico. Del Delta del Misisipi, se compone de una formación de batería, guitarra acústica, bajo, teclado y armónica. En esta formación, guitarristas, tecladistas y armonicistas ejecutan solos improvisados.

Sus variantes a lo largo del siglo introdujeron alientos de metal (Nueva Orleans), guitarra eléctrica (Chicago) e incluso toda una Big Band (Los Angeles).

Lo que dejó el blues: influencia en la música popular

La más importante herencia de la historia del blues radica en la voz que dio a los descendientes de esclavos africanos. Es, sin duda, la música que ha sabido acompañar a las luchas de las minorías, no sólo en Estados Unidos.

En el aspecto musical, el blues fue el punto de partida para géneros vigentes, como el jazz y el rock, el rap y el reggaetón.

Músicos y bandas como Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Eminen y Nirvana han reconocido la deuda que sus sonidos tienen con la música que nació en los campos de algodón.

Conclusión

El blues es la música más influyente del Siglo XX: ha permeado a todos los géneros y expresiones, desde el formato de las bandas hasta el estilo interpretativo.

Nació como una expresión de desarraigo de los esclavos africanos en los campos de labranza estadounidenses. Se construyó a lo largo del siglo XIX con cantos religiosos, ceremoniales e influencia del teatro de vodevil.

En el Siglo XX encontró su forma y a sus principales intérpretes, todos afroamericanos, dejando una herencia que resuena hasta nuestros días en el jazz y en el rock.

