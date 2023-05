Murió la cantante Tina Turner a los 83 años

La increíble artista norteamericana atravesaba una larga enfermedad, según anunciaron en un comunicado oficial.

La cantante norteamericana Tina Turner murió hoy, a los 83 años, en Suiza, país europeo donde atravesó una larga enfermedad, según anunció Bernard Dogherty, vocero británico de la intérprete, citado por Sky News.

"Tina Turner, la Reina del Rock and Roll, falleció serenamente hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo", la definió el encargado de dar la triste noticia. La de Turner fue una vida marcada por el temprano apogeo; una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner; y un resurgimiento gracias a su talento y su espectacular despliegue escénico.

Con una potente voz, heredera de la tradición negra ligada al gospel, el soul y el rhythm & blues; Tina Turner fue una artista que logró sobreponerse a las peores humillaciones domésticas imaginables y pudo sobreponerse del maltrato de su otrora famoso marido. Ocurre que en la segunda mitad de la década del '70, cuando se divorció del abusivo Ike, harta de las golpizas que le propinaba, nadie podría apostar un centavo por el futuro artístico de la mujer que había alcanzado el estrellato gracias a un marido que no sólo la había apuntalado en su carrera, sino que hasta le había impuesto su apellido.

Sin embargo, entre 1983 y 1984, la vida artística le dio una segunda oportunidad a la mujer que, para esa altura, no sólo se repuso al divorcio con fenomenal éxito comercial, sino que hasta se apoderó del apellido de su exmarido y lo confinó a un segundo plano en la consideración pública. Su primer gran hit en su regreso fue el cover del tema de Al Green Let's stay together y luego What's love got to do with it?, que la relanzaron a la fama.

Estos dos éxitos fueron el puntapié para el exitoso disco de 1984 Private dancer, que le dieron un nuevo estatus de figura a Tina, que no sólo se apropió del apellido de su exesposo, sino que reinventó su carrera con un estilo que conservaba las raíces negras pero adaptado al pop radial a la época. Desde entonces y hasta 2009, en donde se retiró de los escenarios, Tina Turner giró por el mundo, vendió millones de discos, posicionó en la lista de éxitos una gran cantidad de canciones, entre las que pueden mencionarse The best, Typical male, I don't wanna lose you y Steamy windows, entre otros.

También tuvo sus intervenciones memorables en la pantalla grande, como en Mad Max, en donde además interpretó el tema central We don't another hero; y, de manera indirecta, en la autobiográfica What's love got to do with it?, en donde su figura fue encarnada por Angela Basset. Tras su retiro y en sus últimos años de vida, Tina sufrió la muerte por suicidio de su hijo mayor, Craig Raymond Turner.