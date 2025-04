Papa negro: uno por uno, los 26 cardenales que pueden cumplir con la profecía

Los 26 cardenales negros que pueden ser elegidos como el nuevo papa

Ignace Bessi Dogbo - 63 años - (Costa de Marfil), Nombrado cardenal por Francisco Antoine Kambanda - 66 años - (Ruanda), nombrado por Francisco Fridolin Ambongo Besungu, OFM Cap - 65 años - (RD Congo), nombrado por Francisco. Peter Ebere Okpaleke - 61 años - (Nigeria), nombrado por Francisco. Philippe Nakellentuba Ouédraogo - 79 años - (Burkina Faso), nombrado por Francisco. Jean-Pierre Kutwa - 79 años - (Costa de Marfil), nombrado por Francisco. Peter Kodwo Appiah Turkson - 76 años - (Ghana), nombrado por Juan Pablo II. John Njue 79 años - (Kenia), nombrado por Benedicto XVI. Arlindo Gomes Furtado 75 años - (Cabo Verde), nombrado por Francisco. Désiré Tsarahazana 70 años - (Madagascar), nombrado por Francisco. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, CM 76 años - (Etiopía), nombrado por Francisco. Robert Sarah 79 años - (Guinea), nombrado por Benedicto XVI. Protase Rugambwa 64 años - (Tanzania), nombrado por Francisco. Dieudonné Nzapalainga, CSsP 57 años - (República Centroafricana), nombrado por Francisco. Stephen Ameyu Martin Mulla 67 años - (Sudán del Sur), nombrado por Francisco. John Ribat, MSC 68 años - (Papúa Nueva Guinea), nombrado por Francisco. Leopoldo José Brenes Solórzano 75 años - (Nicaragua), nombrado por Francisco. Chibly Langlois 66 años - (Haití), nombrado por Francisco. Wilton Daniel Gregory 77 años - (Estados Unidos), nombrado por Francisco. Anthony Poola 63 años - (India), nombrado por Francisco. Sebastian Francis 73 años - (Malasia), nombrado por Francisco. Joseph Coutts 79 años - (Pakistán), nombrado por Francisco. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don 77 años - (Sri Lanka), nombrado por Benedicto XVI. Virgilio do Carmo da Silva, SDB 57 años - (Timor Oriental), nombrado por Francisco. Baselios Cleemis Thottunkal 65 años - (India), nombrado por Benedicto XVI. George Jacob Koovakad 61 años - (India), nombrado por Francisco.

Vale aclarar que no existen requisitos de edad para ser papa. Sin embargo, hay una tradición en el en Vaticano de no elegir a cardenales menores de años 60 años. Por lo que Dieudonné Nzapalainga, cardenal de República Centroafricana, y Virgilio do Carmo da Silva, cardenal de Timor Oriental, no tendrían chances de convertirse en el sucesor de papa Francisco.