Claudia Villafañe reaccionó con indignación al enterarse que trabajadores de la funeraria que contrataron se tomaron fotos junto al cuerpo de Diego Maradona en el cajón. Era uno de los pedidos explícitos que había hecho la familia del Diez: que no se filtraran fotos del futbolista una vez fallecido por respeto a él y a todos sus seres queridos. Las imágenes fueron difundidas durante la tarde de ayer y ahora, Villafañe reaccionó.

Fue Matías Picón, gerente de la funeraria Sepelios Pinier, quien se comunicó con Villafañe y contó qué le dijo al enterarse lo de las fotografías. En diálogo con Toda Pasión, Picón contó que apenas tomó conocimiento de lo ocurrido y de la identidad de las personas involucradas, se comunicó con Claudia: "La llamé porque es lo que corresponde. Ella estaba muy enojada, me dijo que esto nunca tendría que haber pasado, que es la foto que no querían. Yo le di mis explicaciones y le pedí disculpas".

"Ella estaba furiosa pero me ordenó terminar con el servicio tal como estaba previsto, que es buscar el cuerpo a las 16 y trasladarlo al cementerio de Bella Vista", añadió el gerente de la funeraria en cuestión.

Picón contó que realizó los servicios fúnebres del padre de Claudia Villafañe, Coco Villafañe, de Don Diego Maradona y de Doña Tota. "La familia tiene total confianza con nosotros, por eso estamos tan afectados", afirmó con tristeza por lo ocurrido. Una vez que les informaron que ellos serían los encargados del funeral de Diego, Picón dijo que se sintieron orgullosos y asumieron la responsabilidad que eso significaba, pero que, según él, no se esperaban que uno de los empleados no cumplieran con las normas que habían indicado.

"Nos cagaron, nos jodió alguien que no tiene nada que ver con nosotros, con esta familia que trabaja desde hace muchos años", destacó Picón y contó que se intentó comunicar con uno de los principales acusados, pero no atiende el teléfono.

Quiénes difundieron las imágenes

Uno de los acusados de tomarse y difundir las fotografías es Diego Molina, uno de los hombres encargados de . La identidad la confirmó Matías Morla, abogado de El Diez, que se mostró indignado por lo ocurrido.

"Él no es empleado de acá, es un tercerizado que solo nos ayudó a cargar el cajón porque pesa mucho. La familia eligió un cajón de cedro que es muy difícil de transportar y por eso lo convocamos, sólo para llevar el cajón”, se justificó Matías Pico, una vez que se dio a conocer el nombre del acusado.

El titular de la funeraria contó cómo cree que sucedió el imprevisto: “Antes de que llegara el cuerpo nos hablamos y acordamos que todos estaríamos atentos a que nadie sacara una foto, a que nadie lo tocara y estuvimos todos el tiempo al lado pero esto es muy grande, Diego implica muchas cosas. En un momento en el que estaba mi hermano Diego, el mayor, al lado del cuerpo, lo llamaron desde Casa Rosada para organizar el traslado, en ese momento se alejó del cajón para hablar y fue ahí cuando sacaron la foto estos pelotudos, estos hijos de puta”.

Según Pico, intentaron comunicarse con Molina una vez que se enteraron de lo ocurrido pero nunca respondió: "A Diego Molina lo conocíamos, ya habíamos trabajado con él... Trabajaba bien, nunca hizo nada, una persona súper educada, atenta, pero se mando un cagadón terrible. No entiendo qué le pasó. Ahora no da la cara, no atiende el teléfono”.