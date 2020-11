El presidente Alberto Fernández decretó hoy tres días de duelo nacional a partir de este miércoles con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, según se informó oficialmente. Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la historia, falleció a los 60 años a raíz de una descompensación cardíaca, lo que provocó una profunda conmoción mundial. El astro del fútbol permanecía con asistencia médica en una casa de Nordelta, en la zona norte del conurbano bonaerense, y sufrió un paro cardíaco del que intentaron reanimarlo sin éxito.

Diego estaba alojado en ese lugar desde el pasado miércoles 11, después de someterse a una operación por un hematoma subdural en su cabeza en la Clínica Olivos, nueve días antes. La familia y sus médicos habían decidido su traslado momentáneo a esa casa hasta definir las características de un tratamiento para rehabilitarlo de su adicción al alcohol y su dependencia a los fármacos.

Es una noticia que duele no sólo en Argentina sino también en el mundo entero. Por más que cueste mucho creerlo. El fútbol y la pelota lloran tras lo ocurrido con el mejor jugador en la historia de dicho deporte.

El hecho ocurrió en la casa del barrio San Andrés (Tigre, Provincia de Buenos Aires) en la que había ido a descansar tras haberse realizado una operación de un hematoma subdural. Pese a que varias ambulancias llegaron al lugar para tratar de reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada. Así se lo confirmaron fuentes allegadas a El Destape.

Alberto recordó a Diego

El presidente Alberto Fernández habló después de que se conozca la noticia del fallecimiento del mejor jugador de la historia. En su recuerdo a Diego Maradona, el mandatario aseguró que "desde el lugar que le tocó solo nos hizo felices".

En una charla con TyC Sports, el mandatario aseguró que "siempre rescató lo genuino de Maradona" y que "no elegimos vivir como puede, y le cargaron la mochila de que tenía ser el ejemplo de todo. Y es un hombre que nos llegó de alegrías. No tenemos recuerdos tristes con Diego". El presidente, hincha fanático de Argentinos Juniors, añadió que "no termina de caer sobre lo que pasó. Diego va a ser uno de esos personajes que nunca se mueren".

Con respecto a la importancia de Diego, el mandatario aseguró: "¿Con qué autoridad moral alguien podía decir algo de Diego?. Es el día de hoy que seguimos viendo el gol a los ingleses y nos seguimos conmoviendo. ¿Qué más podemos pedirle?".