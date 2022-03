Qatar 2022 y el Congreso de la FIFA: el contundente discurso de la presidenta de la Federación de Noruega por los derechos humanos

La presidenta de la Federación Noruega apuntó duramente contra las autoridades de FIFA y Qatar por los atentados contra los derechos de los trabajadores y el no respeto a la comunidad LGBTQ+.

A pocas horas de lo que será el sorteo de la fase de grupos para el Mundial de Qatar 2022, se celebró el Congreso de la FIFA en Doha. Allí se vivieron momentos de tensión por un fuerte reclamo de la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), Lise Klaveness, a causa de las constantes violaciones y abusos de derechos humanos en dicho territorio. "Mis sueños todavía son sobre fútbol. Fútbol donde niños y niñas, de todas las razas, heterosexuales o queers, todos sean tratados con el mismo respeto y reconocimiento", comenzó la primera presidenta en la historia de su país al frente de la federación.

En la misma línea, la presidenta de la NFF manifestó: "Nuestros miembros exigen cambios, transparencia, quieren hacer oír su voz. No podemos ignorar esta necesidad de cambio y FIFA tiene que actuar dando el ejemplo. No podemos tolerar empleadores que no garantizan la seguridad de sus trabajadores, ni líderes que no quieren acoger partidos de mujeres ni que protejan la seguridad de la comunidad LGTBQ+". Es importante destacar que las autoridades del país anfitrión pidieron a personas de la comunidad LGTBQ+ que no realicen muestras de afecto en público ya que está penado con varios años de prisión.

Además, criticó duramente al Mundial de Sudáfrica, celebrado en 2010, que dejó consecuencias "inaceptables" en la sociedad. Por eso y haciendo hincapié en las pésimas condiciones de trabajo, expuso: "Los derechos humanos, la igualdad, la democracia, los intereses fundamentales del fútbol, no estuvieron en el once inicial hasta muchos años después". Mientras que, sobre los trabajadores fallecidos en Qatar, agregó: "Los obreros migrantes heridos o las familias de los muertos deben ser atendidos. La FIFA, todos nosotros, debemos ahora tomar todas las medidas necesarias para implementar realmente el cambio".

Exponiendo las diversas violaciones a los derechos humanos, Klaveness expresó: "No hay lugar para los empleadores que no garantizan la libertad y la seguridad de los trabajadores de la Copa del Mundo o para las personas LGBTQ+". También aseguró hablar en nombre de todos los países nórdicos cuando pidió que la FIFA lidere esos cambios y agregó: "Los estadios estarán vacíos si ignoramos la urgencia de este momento". Y cerró: "Debemos tomar las medidas necesarias para implementar el cambio, el tiempo de actuar es ahora. Usualmente me preguntan cómo es trabajar en un mundo de hombre. Siempre respondo que no lo hago, el fútbol pertenece a todos los hombres y las mujeres del mundo".

¿Quién es Lise Klaveness?

Si bien actualmente es la titular de la Federación Noruega de Fútbol, la mujer de 40 años es abogada especializada en derecho laboral y ex futbolista del seleccionado nacional. Desarrolló su carrera como jugadora en el fútbol noruego y fue representó a su país en 73 partidos entre 2002 y 2011. Disputó el Mundial Femenino 2003 y el de 2007 y también la Euro Femenina del 2005. Tras su retiro de la actividad, en 2012, continuó ligada al deporte trabajando como comentarista.

Tensión y cruces en el Consejo de la FIFA

Fue Jorge Salomón, Secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, quien pidió la palabra y decidió cruzar a su par de noruega: "Comprendemos perfectamente la preocupación, sin embargo creo que este no es el foro, no es el momento, ni la tribuna para discutir y analizar estos temas". Y al parecer, sin comprender la problemática, señaló que "esto es fútbol" y que si bien "son temas sumamente importantes, no podemos desenfocarnos del fútbol".

Quien también mostró su incomodidad por lo ocurrido fue Hasan Al Thawadi, CEO del Mundial de Qatar. "Estoy decepcionado de que no haya buscado el diálogo. Nuestras puertas siempre están abiertas y siempre estamos listos para recibir críticas constructivas. Debería haberse 'educado' a sí misma antes de hacer sus comentarios". Más allá de esto, el director ejecutivo del Comité organizador, Nasser Al Khater, no se mostró abierto a la hora de respetar otras culturas o comunidades prohibiendo muestras de afecto de fanáticos LGTBQ+.

Por otra parte, el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, respondió: "No somos responsables de todos los males del mundo pero sí podemos dar esperanza y dignidad". Mientras que, en relación a los abusos contra derechos humanos de trabajadores, avisó: "La única manera de provocar un cambio positivo es con el diálogo. Desde el principio hemos presionado a las autoridades de Qatar y hemos encontrado en ellos un socio comprometido para implementar cambios en derechos humanos". Y aseguró: "Seis años más tarde, el trabajo es ejemplar. Lo que en otros países se ha hecho en décadas, aquí se ha hecho en años. No es un paraíso, pero se ha avanzado. Aunque siempre alentamos a la gente a dar un paso más".

El otro momento complejo que vivió la reunión fue cuando habló desde Kiev el presidente de la federación ucraniana, Andriy Pavelko, vestido con un chaleco antibalas ante la mirada de la delegación rusa que participó del Congreso, pese a la descalificación. Por su parte, Alexey Sorokin, representante de Rusia, aseguró: "No nos estamos escondiendo. Tenemos todo el derecho de estar acá".