Dos muertes en canchas de fútbol de Córdoba: fallecieron un adolescente y un hombre por paros cardiorrespiratorios

Dos muertes trágicas conmocionaron a la provincia de Córdoba durante este fin de semana. Un adolescente de 13 años y un hombre de 57 sufrieron un paro cardiorrespiratorio mientras jugaban al fútbol. Los hechos fueron en canchas amateur diferentes, en las localidades de Villa Dolores y Sebastián El Cano.

El primero de los casos ocurrió cuando el hombre se descompensó y cayó en medio de la cancha. Según detalló El Doce TV, la víctima fue trasladada de urgencia hacia el hospital regional, pero confirmaron que murió poco después de haber ingresado.

El servicio de emergencias confirmó que sufrió un paro y no pudo ser reanimado. Las autoridades locales informaron que se mantienen abiertas las actuaciones para determinar más detalles sobre el episodio.

Horas después, el territorio cordobés se sorprendió con otra muerte, esta vez la de Santino López, un nene de 13 años, oriundo de Las Arrias. De acuerdo al reporte de medios locales, el menor se desplomó mientras participaba de un partido en el Club Ilusión del Norte.

Santino fue trasladado de urgencia al hospital local, pero los médicos no lograron estabilizarlo y se constató su muerte. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción 9na de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.

Desde el club cordobés expresaron su consternación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. “Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en el corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida”, señalaron.

Muertes en Córdoba: los ntecedentes recientes en la provincia

Los casos encendieron las alarmas de las autoridades locales y provinciales por la cantidad inesperada de decesos juveniles en poco tiempo: cinco en tres semanas, y tres de ellos mientras jugaban a la pelota.

El origen de esta trágica seguidilla tuvo lugar en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde un joven de 13 años sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho tuvo lugar el pasado jueves cerca de las 13.45, en una plaza ubicada sobre la calle Azopardo esquina Kant de B°. El medio local La Nueva Mañana informó que el adolescente asistía al Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla y que, al momento de su descompensación, se le realizaron maniobras de RCP.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde médicos constataron el deceso y confirmaron la causa. Personal policial intervino en la asistencia y en el posterior resguardo del lugar, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Fuentes vinculadas al caso informaron que la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quedó al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

Otro de los sucesos tuvo lugar en el Club Atlético San Lorenzo, del barrio Las Flores: el joven de 13 años, que se encontraba practicando fútbol con sus compañeros, sufrió un episodio de muerte súbita.

Ante la emergencia, un docente del club intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, personal de salud y la Policía conformaron un cordón sanitario para trasladarlo de urgencia al hospital de niños. Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron su fallecimiento, dejando un profundo dolor en su familia, amigos y entorno deportivo.

En tanto, la comunidad escolar de Capilla de los Remedios también se encuentra conmocionada tras la repentina muerte de Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció durante un cumpleaños en el departamento de Río Tercero. El lamentable hecho sucedió mientras el nene jugaba con sus amigos. Según el relato de su madre, el menor se sentó de manera repentina en una silla y, acto seguido, perdió el conocimiento.

El caso más reciente involucró a Lautaro Maineri, un adolescente de 15 años que falleció tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. El joven, quien se desempeñaba como arquero en el Club Atlético All Boys del barrio Rosedal, se desmayó de manera repentina, lo que provocó alarma entre sus amigos y docentes.

Lautaro fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos le detectaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable. Fuentes médicas confirmaron que el menor se mantuvo en estado vegetativo hasta el momento de su muerte.