Murió Marcos Gastaldi, el empresario y ex esposo de Marcela Tinayre

Hace 2 horas | 16.01 El empresario Marcos Gastaldi, de 69 años, murió este domingo tras permanecer internado durante una semana víctima de una infección. Ex marido de Marcela Tinayre y padre de su hijo Rocco, estaba afectado desde hace tiempo por el mal de Parkinson y el año pasado había sufrido además un serio accidente doméstico. El peor Call Center del mundo Horas antes del deceso, Marcela Tinayre había publicado en su cuenta de Instagram imágenes y un mensaje de aliento, lo que fue tomado como un indicio del delicado estado de salud del empresario. "¡Amor! Ponele garra como siempre lo hiciste. ¡Ejemplar!", publicó la madre de Juana Viale. Gastaldi y Marcela Tinayre se separaron hace dos años, tras estar casados desde 1998 y tener a Rocco en el 2001. El empresario es también padre de la cantante Valeria Gastaldi, ex integrante del grupo musical Bandana. Como empresario estuvo ligado a la banca y a la organización de eventos, como carreras de Fórmula-1. Manejaba negocios e inversiones en Nueva York, Miami y San Pablo, además de la Argentina. Su prestigio como banquero quedó signado en 1995 por la quiebra del banco Extrader, del que era accionista, en medio de la crisis por el efecto Tequila. "Tiene la enfermedad de Parkinson, y a pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho", había revelado la hija de Mirtha Legrand en febrero pasado. En junio del año pasado, la cantante Valeria Gastaldi, hija del empresario, había declarado sobre el estado de su padre: "Tiene una enfermedad muy complicada y muy cruel. Tiene que ver con empezar a perder a la persona, pero la persona está ahí. Son momentos muy duros para nosotros". "Nunca hablo del tema. Es la primera vez. Marcela no quería hablarlo tampoco, pero es una realidad y la sabe todo el mundo. Lo cuido mucho. Me ocupo de sus temas médicos. Con Marcela nos distribuimos las tareas. Cuando tu padre es tan joven es algo muy shockeante". Pocos meses después, en septiembre, trascendió que el empresario se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos, luego de haberse caído por una escalera. Debido a la caída sufrió daños en un ojo por el que debió ser operado y fue diagnosticado con una neumonía que agravó su estado de salud, aunque logró recuperarse. TWITTER

