Abogado de la familia de Facundo Molares: "La policía le apretó la tráquea"

El abogado penalista representante de la familia de Facundo Molares Shoefeld, Eduardo Soares, habló con El Destape Radio sobre cómo avanza la investigación de la muerte del militante de izquierda y fotoperiodista o, en el marco de la represión de efectivos de la Policía de la Ciudad en el Obelisco.

"Todos los detenidos recuperaron su libertad, todavía no fueron indagados y no sabemos si los van a citar o no. La mayoría de los detenidos fueron a partir de que empezaron a reclamar que a Facundo lo estaban asesinando en el piso. Cuando avanzaron contra el cordón policial para tratar de que no le opriman la tráquea como lo estaban haciendo, ahí es cuando los ponen boca abajo y les dicen 'mirá, lo están matando'", detalló el abogado.

Con respecto a la situación de los detenidos, que según confirmó la Policía de la Ciudad a El Destape fueron liberados en las últimas horas, Soares dijo que "todavía no saben si los van a imputar por algo".

Así detuvo la Policía de la Ciudad a Facundo Molares Shoenfeld

Los seis detenidos en el Obelisco fueron identificados como Jimena Cejas, de 30 años, Lucía Machado, de 25, Alicia Machado, de 35, Horacio Ferreyra, de 64, Rubén José Antonio Yotec, de 60 y Hernán Raul Loyola, de 46, acusados por "atentado agravado y lesiones". Tras los incidentes, los detenidos habían sido llevados en principio a la Alcaidía 6 en la avenida Avellaneda al 1500.

"Lo que pasó ayer fue claro, se ve en todos los videos", aseguró el abogado y contó cómo fue el suceso: "a Facundo lo van a detener y todos demás son los que se metieron para que no lo maten y lo mataron igual".

Asimismo, aseguró que "si no nos pone piedras en el camino la fiscalía", piensan presentarse como querellantes para acusar al Gobierno de la Ciudad por "homicidio triplemente agravado, por caracter de funcionario público, por el concurso de 3 a más personas y por la alevosía con la que produjeron el hecho". "Es lo que vemos por lo que observamos en los videos, después veremos qué pruebas hay", expresó el letrado a El Destape Radio y aseguró que su hipótesis es que desde la Policía "sabían quién era Facundo".

Quién era Facundo Molares Shoenfeld, el hombre que murió en el Obelisco

Facundo Molares Shoefeld, militante de izquierda y fotoperiodista, fue la persona que murió tras haberse descompensado, en el marco de la represión de efectivos de la Policía de la Ciudad a una protesta que se realizaba frente al Obelisco. La situación se dio en horas de la tarde de este jueves.

Molares Shoefeld tenía 47 años y nació en el municipio bonaerense de San Miguel y después se instaló en Chubut. Inició su militancia en la Juventud Comunista y recorrió Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, Bolivia y Colombia. En estos dos últimos países fue donde Molares Shoefeld más vivió.

Facundo Molares Shoenfeld

En este último país se sumó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), donde era conocido por el apodo de "el argentino" o "Camilo". En 2003 se sumó a la Columna Teófilo Forero en Los Pozos donde fue instructor político.

Tras dejar las FARC, en 2019 partió hacia Bolivia para retratar el golpe de estado que puso a Jeanine Añez en el poder, acusado por supuesto homicidio, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir durante los conflictos que se desataron después de las elecciones en las que se impuso Evo Morales.