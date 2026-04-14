Quiénes son los imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona: uno por uno, la lista completa

Este martes 14 de abril comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El ídolo del fútbol falleció el 25 de noviembre de 2020 en su casa de Tigre, donde realizaba una rehabilitación tras una cirugía cerebral. El Diez estaba bajo el cuidado de siete trabajadores de la salud que ahora se encuentran imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Quiénes son los imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Entre los siete imputados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Los tres fueron acusados como el equipo médico personal de Maradona, ya que tenían trato diario con él y un vínculo más cercano.

Uno de los principales imputados por la muerte de Maradona es el neurocirujano Leopoldo Luque, el médico de cabecera de el Diez (Créditos: Reuters)

Por otro lado, también están imputados el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

Los representantes de Maradona acusan al grupo de médicos de haber desatendido al astro del fútbol argentino en sus últimos días y no detectar a tiempo la desmejora de salud que llevó a su muerte. El cargo de homicidio simple con dolo eventual tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Si bien cada uno de los imputados cuenta con su propia defensa, todos buscarán la absolución al señalar que no tuvieron responsabilidad en la muerte de Diego.

De qué se acusa a cada uno de los imputados por la muerte de Maradona

Leopoldo Luque (Neurocirujano) : fue el médico de cabecera y líder del equipo de salud del astro en su etapa final. Se lo responsabiliza po r la gestión de la internación domiciliaria posterior a la cirugía de hematoma subdural y se cuestiona su idoneidad y las decisiones médicas que tomó que desembocaron en la muerte de Maradona.

: fue el médico de cabecera y líder del equipo de salud del astro en su etapa final. Se lo responsabiliza po de hematoma subdural y se cuestiona su idoneidad y que desembocaron en la muerte de Maradona. Agustina Cosachov (Psiquiatra) : responsable de la salud mental de Maradona durante su estancia en Tigre. Enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica, tras comprobarse que certificó el estado mental del paciente sin haberlo evaluado presencialmente . La fiscalía también le recrimina no haber liderado las maniobras de reanimación pese a ser la única profesional médica en la vivienda al momento del hallazgo.

Entre los imputados se encuentra la psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov (Créditos: AP)

: responsable de la salud mental de Maradona durante su estancia en Tigre. Enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica, tras comprobarse que . La fiscalía también le recrimina pese a ser la única profesional médica en la vivienda al momento del hallazgo. Carlos Díaz (Psicólogo) : incorporado para tratar los consumos problemáticos del Diez. La acusación sostiene que su estrategia terapéutica consistió en aislar a Maradona, limitando el vínculo con su familia. Su defensa argumenta que cumplió su labor con éxito, basándose en los informes toxicológicos que confirmaron la ausencia de estupefacientes en el cuerpo del exfutbolista.

: incorporado para tratar los consumos problemáticos del Diez. Su defensa argumenta que cumplió su labor con éxito, basándose en los informes toxicológicos que confirmaron la ausencia de estupefacientes en el cuerpo del exfutbolista. Ricardo Almirón (Enfermero) : estuvo presente y de guardia la jornada del fallecimiento, encargado de monitorear los signos vitales . Si bien afirma que solo seguía instrucciones superiores y que advirtió sobre ciertas irregularidades, se lo imputa por no haber respondido con la celeridad requerida ante el evidente desmejoramiento del paciente.

: estuvo presente y . Si bien afirma que solo seguía instrucciones superiores y que advirtió sobre ciertas irregularidades, se lo imputa por ante el evidente desmejoramiento del paciente. Mariano Perroni (Coordinador de Enfermeros) : funcionaba como el enlace operativo entre el personal de enfermería y los médicos responsables. Se le atribuyen fallas en la organización y el control del staff asignado a la vivienda.

: funcionaba como el enlace operativo entre el personal de enfermería y los médicos responsables. asignado a la vivienda. Nancy Forlini (Coordinadora de la Prepaga) : encargada de la gestión administrativa y logística del cuidado domiciliario. La justicia la señala por no haber provisto los recursos médicos necesarios ni haber supervisado de forma efectiva que la atención fuera la adecuada para un paciente de tal complejidad.

: encargada de la gestión administrativa y logística del cuidado domiciliario. que la atención fuera la adecuada para un paciente de tal complejidad. Pedro Di Spagna (Médico Clínico): formaba parte del equipo de seguimiento a través de los canales de comunicación interna (WhatsApp). Aunque la fiscalía lo considera responsable de la supervisión clínica general, su defensa sostiene que su participación fue mínima y que solo se le solicitó intervenir en dos ocasiones puntuales, una de las cuales no llegó a concretarse.

Por qué se vuelve a hacer el juicio por la muerte de Maradona desde cero

El juicio vuelve a comenzar desde cero, después de que el debate anterior haya sido anulado por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach con el documental Justicia Divina. Durante el proceso judicial se buscará determinar el rol que cumplió cada uno de los trabajadores de la salud en el cuidado de Maradona. Los testimonios de los testigos, las pruebas y los planteos deberán volver a presentarse.

En este caso, estarán frente a la causa los magistrados Pablo Rolón, Alberto Gaig y Alberto Ortolani del Tribunal Oral en lo Criminal N°7. El veredicto se espera para los primeros días de junio, después de la etapa probatoria y los alegatos finales de las partes.