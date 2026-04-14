Este martes inició en los Tribunales de San Isidro el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras el escándalo por el documental "Justicia Divina" que protagonizaba Julieta Makintach, magistrada del primer debate oral y público en la causa por el fallecimiento del astro del fútbol mundial, ocurrida el 25 de noviembre de 2025 en su casa de Dique Luján, ubicada en el partido bonaerense de Tigre.

La primera audiencia tuvo lugar en la mañana del 14 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 comenzando desde el inicio. Al tratarse de un nuevo juicio y como el primero fue anulado, nada de lo que se haya declarado en aquel momento tendrá validez.

En términos generales, es como si ese debate nunca hubiera sucedido. Declaraciones tanto de testigos e imputados deberán tomarse nuevamente y no influirá lo que se haya dicho el año pasado durantee el fallido primer juicio.

En este sentido, el abogado de la psiquiatra, Agustina Cosachov, dio su opinión al respecto y advirtió que "no habrá falso testimonio" si un testigo dice algo completamente distinto a lo que declaró en 2025, aunque, por supuesto, no contará con la fiabilidad del Tribunal. "Hoy un testigo que dijo blanco puede decir negro y no es falso testimonio", expresó el abogado Vadim Mischanchuk.

En el juicio que tenía como magistrados a Verónica Di Tomasso, Maximiliano Savarino, se habían presentado a declarar 40 personas de las 100 que estaban previstas, es decir, que el debate se encontraba avanzado, y aún así deberán prestar testimonio nuevamente. Eso incluye, además, la exposición de las pruebas -fotos y videos- por parte de la Fiscalía y la defensa de los acusados. En tanto, se perderá la declaración de custodio, Julio César Coria, acusado de falso testimonio. El nuevo juicio solo tomará los resultados de las pericias hechas por la asesoría pericial.

Quiénes son los imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona

La causa por la muerte de Maradona tiene siete imputados a quienes se los acusa de dolo eventual. Se trata de Leopoldo Luque, neurocirujano del director técnico; Agustina Cosanov, su psiquiatra; Carlos Ángel Díaz, psicólogo; Nancy Forlini, coordinadora de la prestadora médica contratada; Mariano Perroni coordinador de Medidom; el enfermero Ricardo Almirón; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

La próxima audiencia se llevará a cabo este miércoles entre las 10 y las 17. Además de los acusados, estarán presentes los familiares del astro: sus hijas Dalma,Giannina y Jana; Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, hijo menor del futbolista; las hermanas de Diego y el abogado Víctor Stinfale.