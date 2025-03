Juicio por la muerte de Maradona: cuestionamientos y nuevos testigos, qué se espera en la quinta audiencia

Este martes se lleva a cabo la quinta audiencia del juicio oral y público por la muerte del ex futbolista Diego Armando Maradona. Durante esta jornada, que se inició cerca de las 11 de la mañana, declaran el dueño de la residencia del barrio San Andrés en la que vivía el histórico futbolista y una mujer vinculada al rubro inmobiliario. Previo a la jornada, el abogado de las hijas de Maradona, Fernando Burlando, apuntó contra la defensa de los acusados. "Se descontroló", disparó.

Santiago Giorello, propietario del domicilio, y Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que tramitó el alquiler del lugar ubicado en el partido bonaerense de Tigre, son dos de los testimonios de esta jornada. Minutos después, se confirmó que Jana Maradona sumará su testimonio, siendo la primera familiar en declarar. En 2021, Jordan sostuvo ante los fiscales que Diego y Giannina eligieron la vivienda luego de que el ex técnico de la Selección argentina fue externado de la clínica de Olivos, al tiempo que señaló que el contrato fue firmado por Jana.

Por su parte, Giorello manifestó en 2020 que faltaba una ducha en el baño de abajo para que Maradona se higienice correctamente. "No son tan importantes porque en mi caso apunto a la cuestión médica", consideró Mischanchuk, quien insistió en la presunta inocencia de su Cosachov: "No hay manera de vincular a mi cliente que es psiquiatra con tan penoso desenlace".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, la audiencia comenzó cerca de las 11, a pesar de estar programada para las 9.30 hs, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro.

Previo al inicio de la quinta jornada, Burlando apuntó contra la defensa de los acusados, sostuvo que "el cuerpo de Diego pedía a gritos ayuda" y que "se estaba hinchando, hinchando y ellos decían que era porque estaba cansado". "Eso no es ignorancia, eso solo lo hace un forajido, alguien que quería hacer daño, esta internación iba a ser seria y se descontroló todo, no entendieron a los síntomas de Diego" , agregó en declaraciones televisivas y remarcó que "los abogados de la defensa están cuestionando todo, lo no es una buena actitud".

El rol de los imputados por la muerte de Maradona

Además de la psiquiatra Agustina Cosachov, se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, mientras que la enfermera Gisela Madrid irá un juicio por jurados populares.

El psicólogo Carlos Díaz fue la persona que llamó a la guardia para averiguar si había un médico en el barrio cerrado que se pueda acercar y revisar a Maradona. En tanto, Juan Carlos Pinto, médico de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida, resaltó que en la casa "no había aparatología suficiente para atender al paciente".

Pinto firmó el certificado de defunción a las 13:15, al tiempo que le comunicó a la familia la triste noticia: "No querían aceptar que había muerto". En este sentido, agregó que Maradona ya tenía signos de fallecimiento y que utilizó un desfibrilador para reanimarlo, pero no tuvo éxito.

"Hacía rato que estaba muerto, más de dos horas aproximadamente. Lo digo por varias razones: por los signos de rigidez que tenía, su postura cadavérica, que se hace más manifiesta a partir de las dos horas, y porque tenía manchas cadavéricas en la espalda", sentenció.

Nota en desarrollo...