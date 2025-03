Día clave en el juicio por Diego Maradona: declaran los médicos que confirmaron su muerte

En la cuarta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dos médicos claves y otros dos testigos declararán sobre la jornada fatídica en la que el Diez perdió la vida en su casa ubicada en el barrio San Andrés, partido de Tigre. Se trata de dos médicos del exterior -que no pertenecían a su equipo de atención-, el vecino (también médico) que lo asistió tras el llamado de un guardia del barrio y el médico de servicio de emergencias, quien firma el certificado de defunción. Uno de los debates sigue siendo el horario de fallecimiento, que genera dudas entre los diversos abogados que integran la causa. Luego se sumaron dos oficiales, el comisario Méndez y el hombre de seguridad, Juan Alberto Soto.

A diferencia de ausentarse en la jornada anterior, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov se encuentran presentes en la audiencia ya que, según explicaron, cada vez que declaren médicos, se acercarán al Tribunal de San Isidro. "Paradójicamente, Díaz y otras personas que estaban en la casa desaparecieron y no esperaron a que llegara la policía. Incluso, en las actas policiales no están. Hay que determinar por qué se fueron, qué se llevaron. Cosachov, tres días antes, trajo medicación para un mes. Eso está en los audios...", denunció el abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry.

"Entre ellos, cuando hablan, Carlos Díaz es el que ingresa a la habitación, ve a Diego, le toma el pulso y no lo tiene. Antes de la llegada de la policía, se fueron dos personas. Uno de ellos es el psicólogo Díaz, que está imputado y nos va a tener que explicar por qué se fue y a dónde se fue. El otro es Espósito, el sobrino de Diego, que cobraba un sueldo. No sé por qué se fueron, todavía no supieron explicarlo. Tenemos hipótesis pero hay que probarlo y acreditarlo en el expediente", sostuvo el letrado.

Los dos médicos externos al equipo que trataba a Diego Maradona aseguraron que Diego estaba muy frío, "con una temperatura debajo de lo normal" cuando llegaron al lugar, razón por la cual estiman que habría fallecido mucho antes de las 12.30 hs -tal como indicaron quienes se encontraban en el lugar- aquel 25 de noviembre del 2020.

"En el único lugar donde no había nada, ni cámaras ni nada, era en la habitación. Este no es un juicio médico común, no estamos evaluando sólo si el médico se equivocó en el medicamento, sino que estamos evaluando todo lo que no hicieron y se pusieron de acuerdo en no hacer. Si lo hubiesen hecho, Diego estaría vivo", sentenció Baudry.

Qué dijeron los médicos en la causa

Colin Campbell Irigoyen, médico y vecino de Diego Maradona, fue uno de los primeros en auxiliar al exfutbolista aquel 25 de noviembre del 2020. "Le tomé los signos vitales y estaba muy frío. Por mi experiencia y mis conocimientos como médico, puedo decir que hacía ya un tiempo que estaba así", dijo en su momento. También describió su ingreso a la habitación y confirmó que la enfermera estaba haciéndole masaje cardíaco y un custodio, respiración boca a boca. "Cosachov estaba al lado de la cama, pero no estaba haciendo nada. Pregunté hacía cuando estaba así y me dijeron que lo vieron a la mañana, que desayunó y después se encerró en el cuarto", explicó.

Por su parte, Juan Carlos Pinto, médico clínico que acudió al lugar en la ambulancia del servicio de emergencias +Vida, dijo que estuvo en la habitación junto a Campbell Irigoyen y la enfermera Madrid, comprimiendo el cuerpo de Diego con diversas maniobras. Acto seguido, realizó la determinación de la actividad eléctrica con el desfibrilador y el paciente se encontraba en asistolia, que significa sin actividad eléctrica, que el corazón estaba básicamente parado", sentenció.

Ambos médicos declararán ante el Tribunal a partir de las 14.30 hs, luego de un nuevo cuarto intermedio para que los abogados defensores se preparen por los nuevos testigos. Todos ellos se quejaron de la fiscalía por "ocultar testigos hasta último momento".

Por su parte, el comisario Méndez -entonces director de la superintendencia de la Policía Científica- prestó declaración cerca del mediodía y aseguró que "Diego presentaba una gran inflamación"; mientras que sobre la habitación, discutida por todos los testigos, resaltó que "la cama donde dormía no tenía respaldo y estaba en el medio" del dormitorio. Mientras que, por otro lado, sostienen que de la cama al baño había más de 11 metros y que "de ancho, el baño medía un metro".

Noticia en desarrollo...