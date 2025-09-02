La sucedora, de 39 años, seguirá reportando a Anna Wintour.

Tras meses de especulaciones finalmente se conoció quién será la sucesora de Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue durante 40 años, una de las personalidades más famosas en el mundo de la moda e inspiración de la "villana" de El diablo viste a la moda. En junio se conoció que dejaba esta tarea, pero seguirá como directora editorial global de la revista de moda estadounidense, así como directora global de contenido de Condé Nast, supervisando títulos como GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit y Teen Vogue.

Este martes se anunció que Chloe Malle, de 39 años, será la nueva jefa de contenido editorial de Vogue Estados Unidos y se hará cargo de las operaciones diarias de la revista en medios impresos y digitales, pero reportará a Wintour directamente. Ella ya se desempeñaba como editora de la web vogue.com.

Hoy el mundo de la moda posiciona sus ojos sobre Malle, quien carga con el peso de reemplazar a Wintour, una de las caras pesadas de la alta sociedad neoyorkina y organizadora de la Met Gala, que se realiza todos los años en el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

¿Quién es Chloe Malle, la sucesora de Anna Wintour?

Malle es hija de la actriz estadounidense Candice Bergen y el fallecido director de cine francés Louis Malle. Creció entre París y Los Ángeles hasta que su padre murió cuando ella tenía 10 años. Estudió literatura comparada y escritura en la Universidad de Brown.

"La moda y los medios están evolucionando a una velocidad vertiginosa, y estoy muy emocionada, y asombrada de ser parte de eso", expresó en la web de Vogue. "También me siento increíblemente afortunada de tener a Anna al final del pasillo como mi mentora".

¿Cómo fue el camino de Chloe Malle en Vogue?

Ingresó a Vogue cuando tenía 25 en 2011 para ser editora social de la publicación, escribía sobre bodas, fiestas y "cosas divertidas", según contó en una entrevista en 2013.Anteriormente, Malle cubría temas inmobiliarios para "The New York Observer". Al igual que en la icónica película "El diablo viste a la moda", acudió a la entrevista con un conjunto "aburrido", y contó que tenía "dudas" cuando la contactaron porque "la moda no era uno de sus principales intereses en la vida".

Ella "quería ser escritora más que editora", pero la sedujo tanto "la maquinaria de Vogue" que no pudo resistirse. En 2016 pasó a ser editora colaboradora de la revista en 2016 y desde 2023 edita en vogue.com, supervisando la producción digital de la publicación. Al tiempo presentó un podcast semanal de cultura y moda para la revista llamado "The Run Through".

Entre sus últimos trabajos se encuentra la edición de "Dogue", la versión digital dedicada a los perros famosos, con los dos cachorros de la cantante Sabrina Carpenter y entrevistó a Lauren Sánchez para la portada de junio de Vogue, que coincidió con su lujosa boda con Jeff Bezos. Además, en 2022 fue la responsable de conseguir la sesión fotográfica de la boda de Naomi Biden, nieta del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tuvo lugar en la Casa Blanca.