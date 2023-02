Embarazadas rusas: denunciaron a la dueña de la organización por defraudación al Estado

La mujer apuntada cobraba dos Asignacion Universal por Hijo. La jueza federal María Servini determinó que reside en un departamento alquilado en Puerto Madero. El caso quedó a cargo del juez Ercolini.

La jueza federal María Servini denunció por "defraudación contra la administración pública" a la principal responsable de la organización investigada por gestionar el viaje de embarazadas rusas para parir en la Argentina y luego obtener la nacionalidad y el pasaporte nacionales. La mujer señalada -también de nacionalidad rusa- cobraba dos Asignacion Universal por Hijo. El caso quedó a cargo del juez Ercolini.

La mujer apuntada fue identificada como Elena Kublina y cobraba el beneficio por Asignación Universal por Hijo (AUH) cuando, según la investigación que lleva adelante su juzgado, tendría un nivel adquisitivo que no justificaba la percepción. Servini determinó que la ciudadana rusa reside en un departamento alquilado en el barrio porteño de Puerto Madero junto a su pareja y sus hijos.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La denuncia surgió a partir de un testimonio en la causa que investiga la existencia de una organización que ofrecía a ciudadanas rusas viajar al país para parir y obtener la ciudadanía con presuntas irregularidades en los trámites migratorios. En tanto, la causa quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini. El magistrado investigará si Kuklina incurrió en falsedades cuando tramitó el cobro de la AUH para los dos hijos que tuvo en el país y son argentinos. Lo hizo luego de recibir informes de la ANSES que dieron cuenta del cobro del beneficio durante 2022.

La llegada de mujeres embarazadas rusas a la Argentina

La llegada a la Argentina de embarazadas rusas para tener sus hijos en el país y obtener el documento nacional sigue siendo investigada por la Justicia. El fenómeno ya era observado por Migraciones ya que en lo que va del año ingresaron 21.982 personas de nacionalidad rusa y el pico se dio en enero, cuando entraron 4.523. El Gobierno confirmó que está aportando "todos los elementos" para que los jueces puedan "entender qué hay detrás" de las "organizaciones mafiosas" que traen a estas mujeres.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, sostuvo que las mujeres de nacionalidad rusa que llegan a parir al país son "víctimas" de organizaciones que "se aprovechan" del convenio existente entre la Argentina y Rusia que permite que las personas de dicho país no tengan que presentar visa para permanecer durante tres meses en condición de turista o para realizar actividades que no sean remuneradas.

"Estamos dando todos los elementos que encontramos, como domicilios que no son reales, (el testimonio de) las 350 mujeres que hacen referencia a este servicio (que abonan las embarazadas). Migraciones es un órgano de control, no de investigación. Las investigaciones las tiene que hacer la Justicia", remarcó la funcionaria, en declaraciones al canal A24. Y subrayó que "el problema no es con las mujeres embarazadas, es con las organizaciones que están haciendo esto".

Migraciones está investigando desde el año pasado el fenómeno. En ese marco, entrevistaron a 350 mujeres rusas que relataron que pagaron a organizaciones que les facilitaban la posibilidad de parir en Argentina para luego solicitar la nacionalización y el pasaporte argentino. Carignano indicó que "en lo que va del año ingresaron 21.982 personas de nacionalidad rusa y el pico se dio en enero, que entraron 4.523", al tiempo que advirtió sobre el hecho de que algunas aerolíneas embarquen a mujeres con un embarazo de 33 semanas teniendo en cuenta el "riesgo" que implica el extenso viaje entre Rusia y la Argentina.

La funcionaria dijo que se detectó "un patrón" entre las embarazadas rusas que vienen a parir al país: tiene menos de 30 años y están en la semana 33 de gestación. En general, declaran ser turistas, pero no tienen pasaje de regreso, no saben responder sobre el itinerario que realizarán en Argentina y se comprobó que "mienten" sobre el lugar de alojamiento.

"Argentina tiene tradición -y esto es reconocido en el mundo- en dar la bienvenida a las personas que quieran habitar el suelo argentino, a criar a sus hijos acá, a residir. Nosotros no estamos en contra de eso. Estamos en contra de esas organizaciones mafiosas que se aprovechan de artilugios para que las personas que vengan puedan obtener nuestro pasaporte que es uno de los más seguros en el mundo (está dentro de los 20 primeros más seguros) y podemos entrar a 175 países sin visa y obtener la visa de Estados Unidos por diez años", aseveró.

Y agregó: "Son privilegios que los argentinos tenemos que cuidar y estas organizaciones básicamente lo que quieren hacer es que nuestro pasaporte se extienda a personas que vienen a tener un hijo, se van y no vuelven nunca más a la República Argentina". Además, Carignano advirtió sobre los riesgos delictivos que genera esta situación y reveló que desde la Justicia de Eslovenia se informó que detectaron a dos espías rusos con pasaporte argentino.