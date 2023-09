Mendoza: una mujer se hizo un fondo de ojos, cayó por el hueco de un ascensor y murió

La víctima estaba internada en terapia intensiva, luego de caer dos pisos por el hueco de un ascensor. Se había hecho un fondo de ojos.

Una mujer de 59 años cayó por el hueco de un ascensor que estaba fuera de servicio en el Hospital Central de Mendoza y murió en las últimas horas.

Se trata de una paciente identificada como Susana Montón, quien estaba internada en terapia intensiva luego su caída de dos pisos por el hueco de un ascensor tras realizarse estudios oftalmológicos en el Hospital Central, ubicado en la capital provincial. Falleció en las últimas horas, a causa de las heridas que recibió.

"No tengo palabras, me siento muy mal, el miércoles fue a hacerse un fondo de ojos, estaba muy bien, y ahora me salen con esto, no entiendo, me la dejaron sola y me la tiraron con los pies por delante", dijo esta mañana Rodrigo Montón, sobrino de la mujer fallecida.

Qué se sabe del momento de la caída

El hecho ocurrió el miércoles a la tarde en el primer piso de hospital, en el sector de oftalmología, donde la mujer se realizó un fondo de ojo como parte de un tratamiento.

Una vez finalizado el estudio, salió del consultorio, se dirigió hasta donde se ubican los ascensores, presionó el botón y sin percatarse que no estaba ingresó y cayó por el hueco.

Los médicos del centro asistencial actuaron de inmediato para asistirla y le diagnosticaron fractura de cráneo y politraumatismos varios.

La mujer fue intervenida quirúrgicamente y luego derivaba a la sala de terapia intensiva, donde quedó en observación y murió hoy, confirmaron allegados a la mujer. Por su parte, las autoridades del Hospital indicaron en un comunicado que se abrió una investigación para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades sobre lo ocurrido.