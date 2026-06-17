Mató a una jubilada durante un robo y lo declararon inimputable: el caso de Neuquén

La Justicia de Neuquén declaró inimputable al acusado por el homicidio de Olga Delina Quinteros, una mujer de 70 años asesinada durante un robo en la localidad de Piedra del Águila.

La resolución del Poder Judicial determinó que el hombre, de nacionalidad dominicana, deberá permanecer internado en un establecimiento de salud mental por un plazo máximo de 10 años.

La decisión fue tomada después de que distintos informes psiquiátricos concluyeran en que el acusado no se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos ni de dirigir sus acciones cuando ocurrió el hecho.

Sobre esa base, el Juez de Garantías Ignacio Pombo avaló el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal, dispuso el sobreseimiento y la medida de seguridad consistente en la internación obligatoria.

La investigación del crimen

Según la reconstrucción que realizó la Fiscalía, el 14 de marzo del 2025 el imputado ingresó a la vivienda de Quinteros con fines de robo. Durante el ataque, la mujer fue agredida y asesinada. El hombre se llevó del domicilio dinero en efectivo, joyas y el auto de la víctima, una Volkswagen T-Cross, que utilizó para huir.

La fuga se extendió por distintas provincias. Después de conducir hasta la ciudad bonaerense de Azul, donde abandonó el auto por falta de nafta, y continuó viaje con ayuda de un camionero hasta llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tres días después del crimen, el sospechoso fue localizado y detenido cuando intentaba ingresar al consulado de República Dominicana. Desde entonces permanece internado en un centro de salud mental por disposición del Juzgado de Rogatorias de la Nación con sede en la capital federal.

Aunque inicialmente la causa fue investigada como un posible femicidio, la calificación legal se modificó después a robo calificado por homicidio. Sin embargo, el avance de las pericias médicas llevó a la Fiscalía a solicitar formalmente la declaración de inimputabilidad durante una audiencia que se realizó en abril.

El seguimiento judicial a la internación

Los estudios realizados por los especialistas del hospital donde permanece internado y por el área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de Neuquén coincidieron en que el acusado presentaba un cuadro que le impedía comprender la naturaleza de sus actos al momento de los hechos.

A partir de ello, la Justicia ordenó que continúe bajo internación involuntaria en un dispositivo de salud mental. La medida podrá mantenerse hasta un máximo de 10 años, aunque podría terminar antes si los profesionales determinan que desaparecieron las condiciones de riesgo para sí mismo o para terceros.

La resolución también establece un estricto sistema de control. La situación del paciente será evaluada constantemente por equipos interdisciplinarios y quedará bajo supervisión judicial permanente.