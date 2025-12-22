Las 5 pruebas contra el camionero de María Cash: ahora le revocaron el sobreseimiento y seguirá siendo investigado

María Cash tenía 29 años cuando fue vista por última vez el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta. A pesar de los más de 13 años de búsqueda, su paradero aún hoy sigue siendo un verdadero misterio. Sin embargo, este lunes la Cámara Federal de Salta revocó el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, quien habría visto por última vez a la diseñadora.

Hasta el momento, es el único sospechoso de la desaparición de la mujer que hoy tendría 43 años y para el fiscal federal Eduardo Villaba debe seguir siendo investigado por el hecho.

Romero había sido sobreseído por los jueces de primera instancia, pero para la Cámara Federal dicha decisión no fue correcta ya que con las datos que hay actualmente en la causa "todavía no se puede descartar su participación en la desaparición de Cash". De hecho, el material es lo suficientemente concluyente para sospechar de su accionar.

Desaparición de María Cash: las pruebas que tiene la Justicia de Salta en contra de Héctor Romero

La Cámara Federal de Salta aseguró que el rol de Héctor Romero en la desaparición de María Cash posee "zonas oscuras". Su declaración ante la Justicia, su actitud y conducta es considerada "sospechosa".

Hoy, Romero está detenido e imputado por "homicidio calificado por alevosía". La principal hipótesis es que Cash se subió en la ruta a su vehículo y, más tarde, él la asesinó y descartó el cuerpo en algún lugar.

Sumado a su conducta "extraña", una llamada con su hermano lo complicó aún más. En julio del 2024, los investigadores accedieron a una conversación de Romero con su hermano David. En ella, el hombre le decía al imputado que "no se explayara más" para evitar caer en contradicciones frente a la Justicia.

Por otro lado, al momento de prestar testimonio, al fiscal le llamó mucho la atención cómo describió a María Cash. Romero lo hizo de abajo hacia arriba y no como los demás testigos.

Además, la descripción del recorrido en camión que hizo aquel 8 de julio de 2011 no es certera. De hecho, se pudo comprobar que cambió el viaje tanto en la ida como en la vuelta. En cuanto a su celular, las pericias concluyeron que hubo movimientos en horarios que no coinciden con los declarados.

Romero también incluso quiso influir en el testimonio de otros testigos de la causa, a quienes les "recomendó" decir lo que ya habían declarado por primera vez.

A 13 años de la desaparición de María Cash, tanto la querella como la fiscalía esperan continuar con la investigación en contra de Héctor Romero y estar más cerca de la verdad.