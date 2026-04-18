Caso Maradona: rechazaron un planteo de la jueza Coelho por equivocarse de tribunal

Rechazaron la intervención del tribunal de alzada al sostener que la Cámara no era el órgano competente.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro desestimó una presentación realizada por la jueza María Coelho, quien interviene en la causa seguida contra la enfermera Dahiana Madrid, una de las imputadas por la muerte de Diego Armando Maradona. El planteo había surgido luego de la recusación impulsada por el abogado defensor Rodolfo Baqué.

Según la resolución a la que accedió Noticias Argentinas, la magistrada había considerado “inadmisible” el pedido de apartamiento formulado por Baqué durante la audiencia preliminar realizada el pasado 6 de abril. Luego de esa decisión, elevó el recurso para que fuera analizado por la Cámara.

Sin embargo, los camaristas Carlos Fabián Blanco y Gustavo Adrián Herbel rechazaron la intervención del tribunal de alzada al sostener que la Cámara no era el órgano competente para expedirse sobre esa cuestión procesal. En ese sentido, remarcaron que los encargados de resolver la impugnación vinculada con la negativa a tratar una recusación deben ser jueces del mismo fuero y de igual jerarquía.

Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del ex capitán de la Selección argentina. No obstante, ese debate oral recién podrá comenzar cuando concluya el proceso principal en el que son juzgados los otros siete acusados por la muerte del ex futbolista.

El nuevo juicio

En paralelo, el nuevo juicio por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Maradona se reanudó el martes 14 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Durante esa jornada se expusieron los lineamientos iniciales del debate y se anticipó la convocatoria de varios testigos relevantes.

Entre los nombres anunciados figuran Gianinna Maradona; el médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el acta de defunción; y el comisario Lucas Farías, uno de los primeros efectivos en ingresar a la vivienda del barrio privado San Andrés, donde el ex jugador fue hallado sin vida.

Sin embargo, la audiencia tomó un giro inesperado cuando el neurocirujano Leopoldo Luque, ex médico personal de Maradona e imputado en la causa, solicitó declarar ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Tras su exposición, se suspendieron los testimonios previstos para esa jornada.

Durante su intervención, Luque afirmó: “A Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”, además de asegurar que “no estaba hinchado”, que “no agonizó” y que es “inocente”. Luego optó por no responder preguntas de las partes. La declaración fue interpretada como una maniobra sorpresiva de su estrategia defensiva, en el inicio del segundo proceso oral, abierto tras la nulidad del primero por el documental Justicia Divina, protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach.