La ruta del cuadro robado por los nazis: la Justicia definió qué pasará ahora con la obra

En los últimos días apareció en una casa del barrio Parque Luro de Mar del Plata un cuadro robado por los nazis hace más de 80 años en Ámsterdam. Lo tenía Patricia Kadgien, hija de un funcionario del nazismo de los más altos rangos, quien al huir de Alemania se radicó en la costa argentina. Tras definir las imputaciones por el hecho, la Justicia tomó la decisión de qué pasará con la obra.

Después de hallar la pieza, Kadgien y su pareja Juan Carlos Cortegoso, fueron imputados por encubrimiento agravado y detenidos preventivamente en su domicilio. Fue el juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, quien determinó que “Retrato de una Dama” quede temporalmente bajo la custodia de la Corte Suprema.

El pedido a la Corte Suprema

Inchausti confirmó que había elevado una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, “informando la puesta a disposición de la pieza hasta tanto se pueda determinar a quién corresponde su entrega definitiva”.

El juez explicó que la custodia de la pintura será de la Corte, porque se trata de un bien de altísimo valor histórico y cultural, que requiere las medidas de seguridad y preservación más sofisticadas. El proceso judicial es especial, “porque se entremezcla el derecho argentino, el internacional y las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y los Países Bajos”.

La Justicia deberá definir ahora a qué país se entregará la obra, que ya fue reclamada por la Agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos, porque figura en sus registros de bienes saqueados por los nazis.

El cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

La pieza era buscada desde la Segunda Guerra Mundial y pertenecía a una prestigiosa colección que estaba en posesión del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker. Se llama "Retrato de una dama" y la pintó el artista italiano Giuseppe Ghislandi.

El diario neerlandés AD que investigó las piezas robadas durante el nazismo encontró la obra en una foto publicitaria de una web argentina donde se mostraba una casa en venta en la que estaba colgado el cuadro en medio del living.

Cuánto cuesta la obra

En la fiscalía entienden que Kadgien tenía el cuadro por haberlo heredado directamente de su padre, el jerarca nazi Friedrich Kadgien.

Si bien todavía no fue tasado, los peritos de la causa han estimado que su valor ronda los 50 mil dólares.