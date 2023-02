Nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez: la cronología del caso

El femicidio de Lucía Pérez marcó un antes y un después en los movimientos feministas de Argentina. De cara al nuevo juicio tras una sentencia anulada sin perspectiva de género, un repaso cronológico por este caso que se transformó en bandera.

El próximo martes 7 de febrero comenzará el segundo juicio a los dos acusados, Matías Farías (28) y Juan Pablo Offidani (47), de abusar sexualmente y asesinar posteriormente a la adolescente Lucía Pérez (16) en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La fecha se definió en la última audiencia, realizada el 26 de mayo del 2022, y quedará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de la reconocida ciudad balnearia.

En la audiencia, realizada en los tribunales marplatenses, intervinieron los tres nuevos magistrados Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone; el fiscal que actuará en el juicio, Leandro Arévalo; las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini por parte de la familia de Lucía; la defensora oficial Laura Solari en representación de Farías y el defensor particular de Offidani, Cesar Sivo.

Según fue pactado, dicho proceso se desarrollará durante 15 días hábiles tal como ordenó la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Dicha determinación se tomó luego de que el Tribunal de Casación Penal provincial anulara la absolución de los dos imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en un primer debate oral. Ambos, en el proceso realizado durante el mes de noviembre del 2018, fueron condenados a ocho años de prisión por venta de drogas a menores. El tercer acusado, Alejandro Maciel, murió hace dos años.

La abogada de la familia, Verónica Heredia, dialogó con El Destape hace unos meses y dio detalles en relación a lo que esperan del juicio que se iniciará en unos días. En primer lugar marcó que, técnicamente, el primero no fue un juicio porque los magistrados "carecieron de imparcialidad" en el fallo. "Ahora viene este 'primer juicio' donde se supone que vamos a tener tres jueces imparciales que se van a despojar de todo prejuicio y van a poder valorar la prueba. Estamos seguras que con todo esto van a llegar a otra conclusión, porque las pruebas que se ventilaron en ese juicio van a ser las mismas que las del nuevo juicio. El fallo de Casación mandó a hacer nuevamente el juicio, no la investigación", explicó.

Sobre esto último remarcó que lo único que va a cambiar es "cómo van a ser valorados estos hechos, sin los prejuicios" del primer debate ya que ahora no hay dudas sobre quién le suministró la droga a Lucía. "Estas dos personas condenadas eran las que tenían drogas, las que las vendían en la escuela en Mar del Plata. Lo que falta ahora definir es las responsabilidades en los hechos en relación a Lucía", resaltó. Y concluyó: "Siempre se pone la mirada en la responsabilidad de las chicas y las mujeres, tenemos que probar que somos inocentes, que no mentimos. Y no alcanza ni siquiera cuando estás muerta, porque tampoco se nos cree".

La cronología del caso Lucía Pérez

7 de octubre del 2016. Lucía conoció a Farías y Offidani a través de una amiga de la Escuela Media 3 a la que ambas asistían. Se habrían acercado para venderle un cigarrillo de marihuana y al día siguiente, el primero y menor de ellos la citó en una casa de Playa Serena.



Lucía conoció a Farías y Offidani a través de una amiga de la Escuela Media 3 a la que ambas asistían. Se habrían acercado para venderle un cigarrillo de marihuana y al día siguiente, el primero y menor de ellos la citó en una casa de Playa Serena. 8 de octubre del 2016 . Por la mañana de ese día, Offidani y Farías recogieron a Lucía y la llevaron hasta la casa del segundo, en Mar del Plata. Horas más tarde, su cuerpo sin vida fue dejado en un centro médico alejado de la ciudad con evidencias de haber consumido cocaína y marihuana y de haber sido víctima de un brutal ataque sexual.



. Por la mañana de ese día, Offidani y Farías recogieron a Lucía y la llevaron hasta la casa del segundo, en Mar del Plata. Horas más tarde, con evidencias de haber consumido cocaína y marihuana y de haber sido víctima de un brutal ataque sexual. 16 de octubre del 2016 . El tercer sospechoso, Alejandro Maciel, fue detenido por orden de la fiscal María Isabel Sánchez y acusado de “encubrimiento agravado”. Fue encontrado en el establecimiento hotelero conocido como “Central Park”, a 18 kilómetros de Mar del Plata luego de que allanaran su domicilio.



. El tercer sospechoso, fue detenido por orden de la fiscal María Isabel Sánchez y acusado de “encubrimiento agravado”. Fue encontrado en el establecimiento hotelero conocido como “Central Park”, a 18 kilómetros de Mar del Plata luego de que allanaran su domicilio. 3 de noviembre del 2016. Maciel se declaró inocente y aseguró que cuando llegó al domicilio de Farías, la víctima “ya estaba descompensada”, por lo que quisieron reanimarla junto a Offidani, quien afirmó no estar allí “cuando ocurrió todo”. La fiscal María Isabel Sánchez fue reemplazada por su par Andrea Gómez. Los tres detenidos brindaron testimonios similares sobre lo ocurrido.



Maciel se declaró inocente y aseguró que cuando llegó al domicilio de Farías, la víctima “ya estaba descompensada”, por lo que quisieron reanimarla junto a Offidani, quien afirmó no estar allí “cuando ocurrió todo”. Los tres detenidos brindaron testimonios similares sobre lo ocurrido. 12 de noviembre de 2016 . El juez de Garantías de Mar del Plata, Gabriel Bombini , dictó la prisión preventiva a los tres detenidos por el crimen , por lo que continuaron presos en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta la realización del juicio oral.



. El juez de Garantías de Mar del Plata, , dictó la , por lo que continuaron presos en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta la realización del juicio oral. 18 de mayo del 2017. Matías Farías, principal acusado, aseguró que tuvo “relaciones sexuales consentidas” con la víctima y que Lucía “estuvo de acuerdo con todo” lo que hicieron. A su vez, afirmó que la vio “pálida y con la mirada perdida” antes de encontrársela inconsciente sobre la cama.



Matías Farías, principal acusado, y que Lucía “estuvo de acuerdo con todo” lo que hicieron. A su vez, afirmó que la vio “pálida y con la mirada perdida” antes de encontrársela inconsciente sobre la cama. 2 de septiembre del 2017 . Una junta médica de la Suprema Corte de Justicia bonaerense estableció que Lucía “murió por asfixia, probablemente por congestión y edema pulmonar” pero que “no se puede probar que haya sido víctima de abuso sexual”. Allí, además, se descartó la hipótesis de la fiscal Sánchez sobre que la joven haya sufrido un “empalamiento” o que su cuerpo haya sido lavado.



. Una estableció que Lucía “murió por asfixia, probablemente por congestión y edema pulmonar” pero que “no se puede probar que haya sido víctima de abuso sexual”. Allí, además, se descartó la hipótesis de la fiscal Sánchez sobre que la joven haya sufrido un “empalamiento” o que su cuerpo haya sido lavado. 15 de septiembre del 2017. La fiscal María Isabel Sánchez solicitó la elevación a juicio de la causa por el crimen de Lucía por el que dos hombres (Farías y Offidani) están acusados de autor y partícipe necesario, respectivamente, por el delito de abuso sexual seguido de muerte agravado y un tercero (Maciel) por encubrimiento.



La fiscal María Isabel Sánchez solicitó la por el crimen de Lucía por el que dos hombres (Farías y Offidani) están acusados de autor y partícipe necesario, respectivamente, por el delito de abuso sexual seguido de muerte agravado y un tercero (Maciel) por encubrimiento. 4 de octubre del 2017. La defensa de los tres acusados solicitó el sobreseimiento de los tres acusados y pidió que sean “puestos en libertad de manera inmediata” por considerar que las imputaciones no pudieron ser probadas por la fiscal, junto a las pesquisas aportadas por la Junta Médica de la Suprema Corte. Además, la abogada María Laura Solari se opuso al requerimiento de elevación a juicio del caso.



La de los tres acusados y pidió que sean “puestos en libertad de manera inmediata” por considerar que las imputaciones no pudieron ser probadas por la fiscal, junto a las pesquisas aportadas por la Junta Médica de la Suprema Corte. Además, la abogada María Laura Solari se opuso al requerimiento de elevación a juicio del caso. 12 de octubre del 2017. El juez marplatense, Gabriel Bombini, resolvió enviar a juicio oral a los tres acusados por el crimen de Lucía. Si bien coincidió con el requerimiento de la fiscal María Isabel Sánchez, también criticó la actuación de la instructora judicial por no haber determinado la causa de la muerte de la víctima. “Más allá de las diferencias de mayor o menor probabilidad de una hipótesis de causal de muerte, tratándose de un hecho único se dispone la elevación a juicio para ventilar la totalidad de las hipótesis posibles en el debate oral”, resolvió.

Más allá de las críticas a la fiscal, el magistrado mantuvo la calificación legal dispuesta por Sánchez: resolvió que sean juzgados por “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad” y “abuso sexual por acceso carnal agravado por el resultado muerte y el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”.

30 de octubre del 2018 . Inicio del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata , integrado por los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso . En la primera jornada declararon familiares de la adolescente de 16 años mientras que en la segunda, lo hicieron testigos que se refirieron al momento en que la víctima fue llevada -ya sin vida- a una sala de primeros auxilios por tres personas (dos de ellos, huyeron inmediatamente cuando llegó la policía; Farías se quedó en el lugar). Allí confirmaron que “había fallecido mucho tiempo antes de cuando llegó”.



. Inicio del juicio ante el , integrado por los jueces . En la primera jornada declararon familiares de la adolescente de 16 años mientras que en la segunda, lo hicieron testigos que se refirieron al momento en que la víctima fue llevada -ya sin vida- a una sala de primeros auxilios por tres personas (dos de ellos, huyeron inmediatamente cuando llegó la policía; Farías se quedó en el lugar). Allí confirmaron que “había fallecido mucho tiempo antes de cuando llegó”. 2 de noviembre del 2018 . Uno de los forenses que participó de la autopsia de Lucía y afirmó en su primera declaración que el cuerpo había sido lavado, se desdijo y aseguró que “no podía afirmar” lo expresado previamente. Según sus dichos, durante la operación usó barbijo y por eso dijo que su cuerpo “no olía a nada”. Por su parte, la policía relató que Farías “colaboró en todo momento” con los pedidos que le hicieron y entregó el celular de Lucía.



. Uno de los forenses que participó de la y afirmó en su primera declaración que el cuerpo había sido lavado, se desdijo y aseguró que “no podía afirmar” lo expresado previamente. Según sus dichos, durante la operación usó barbijo y por eso dijo que su cuerpo “no olía a nada”. Por su parte, la policía relató que Farías “colaboró en todo momento” con los pedidos que le hicieron y entregó el celular de Lucía. 5 de noviembre del 2018 . Cinco médicos y peritos forenses (Silvina Cabrera, Gabriela Tinto, Sebastián De Los Reyes, Natalia Corti y Claudia Carrizo), que formaron parte de la Junta Médica de la Suprema Corte bonaerense , aseguraron, de manera unánime, que Lucía Pérez falleció por “asfixia tóxica” posiblemente por el consumo de cocaína y descartaron que haya sido abusada sexualmente. "Esto supone que la víctima aspiró cocaína y que esa circunstancia, que pudo ser acumulativa y no única, derivó en un episodio cardíaco", aclararon. Además sostuvieron que las lesiones existentes “podían no ser compatibles con un abuso”, aunque no lo confirmaron.



. Cinco médicos y peritos forenses (Silvina Cabrera, Gabriela Tinto, Sebastián De Los Reyes, Natalia Corti y Claudia Carrizo), que formaron parte de la , aseguraron, de manera unánime, que Lucía Pérez falleció por “asfixia tóxica” posiblemente por el consumo de cocaína y descartaron que haya sido abusada sexualmente. "Esto supone que la víctima aspiró cocaína y que esa circunstancia, que pudo ser acumulativa y no única, derivó en un episodio cardíaco", aclararon. Además sostuvieron que las lesiones existentes “podían no ser compatibles con un abuso”, aunque no lo confirmaron. 7 de noviembre del 2018. Los tres acusados por el crimen de Lucía se negaron a declarar en el juicio.



Los tres por el crimen de Lucía en el juicio. 9 de noviembre del 2018. La fiscalía -a cargo de Daniel Vicente- solicitó, tras un extenso alegato, que se condene a prisión perpetua a Matías Farías por la autoría del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor" (ya que todos los médicos declararon que se trató de “un acto sexual brusco y violento”). Por otro lado, para Pablo Offidani pidió 18 años de cárcel por considerarlo “partícipe necesario” del mismo delito y retiró la acusación por “encubrimiento agravado” para Maciel, pidiendo que sea absuelto y liberado.

“En casos como este, la perspectiva androcéntrica, nos hace creer que si no hay huellas de defensa en la víctima o lesiones extremadamente crueles no hay abuso sexual y nos hace perder de vista que el problema está en la asimetría de poder, entre víctima y victimario. El concepto de violencia en el abuso sexual, a nuestro juicio, hay que integrarlo con perspectiva de género. La víctima es una mujer, y no hay que esperar a que haya marcas de lucha, de forcejeos, o de uso desmedido de fuerza para determinar el concepto de violencia. No quedan dudas de que Lucía Pérez fue abusada sexualmente en un contexto de violencia de género por cosificación a la mujer y que para su facilitación se usaron estupefacientes, que potenciaron la situación de vulnerabilidad en concreto”, señaló.

12 de noviembre del 2018. La querella, a cargo del abogado Gustavo Marcelliac, pidió la prisión perpetua para Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Por otro lado, solicitó cuatro años y medio de prisión para Maciel. A los dos primeros los acusó de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y por realizarse en cercanías de la escuela” y además, por “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio”. Al tercero, por encubrir el hecho.

“No es importante si Lucía murió por el dolor que le provocó el abuso sexual o si fue abusada con un objeto. Estamos ante un caso de violencia extrema. Se trata de adultos que reclutaban menores en la puerta de una escuela para venderles droga y satisfacer sus necesidades sexuales en el marco de un juego perverso y cruel que terminó con la vida de una adolescente”, sostuvo.

13 de noviembre del 2018. La defensa de los tres imputados pidió la absolución de los tres acusados. La abogada Laura Solari descartó el delito de “abuso sexual seguido de muerte” y aseguró que las relaciones entre Farías y Lucía Pérez “fueron consensuadas”. Además sostuvo que “si no hay abuso sexual, lógicamente tampoco se puede imputar el resultado de muerte que prevé esa figura” y aseguró que “una relación sexual brusca no la convierte en abuso”.

“Espero que se haga justicia, yo estoy privado de mi libertad por algo que no hice”, dijo Farías en sus últimas palabras antes de la resolución. “Jamás pensé que por intentar ayudar iba a estar ni un día detenido, esto es algo injusto”, indicó Offidani. Mientras que Maciel dijo ser inocente y pidió que se haga justicia.

26 de noviembre del 2018. El Tribunal Oral condenó a Farías y Offidani a ocho (8) años de prisión “por tenencia de drogas para ser vendidas a menores de edad” pero decidieron absolver a ambos de los cargos por femicidio y abuso sexual agravado por “no haber elementos suficientes” para comprobar lo denunciado. El tercero de ellos, Maciel, fue absuelto de todos los cargos. Además, sostuvieron que hubo “consentimiento” en los actos sexuales argumentando que tenía experiencia sexual, era consumidora habitual de drogas y tenía carácter; sumado a que murió por “asfixia tóxica” a causa del consumo y no por la violencia del ataque.

Tras conocerse la sentencia, familiares de la joven apuntaron contra el Tribunal y también contra la fiscal que inició la pesquisa, María Isabel Sanchez, a quien denunciaron por “arruinarle la Justicia” a Lucía por no desempeñarse con “compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad”. La funcionaria judicial cometió muchos errores al comienzo del caso y realizó una hipótesis apresurada, entorpeciendo la investigación. No fue condenada, pidió licencia psiquiátrica y actualmente continúa ejerciendo sus funciones.