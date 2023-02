Caso Lucía Pérez: testimonios, inspección en la casa del acusado y fecha para alegatos

Luego de audiencias con testimonios e inspecciones, finalizó la etapa de pruebas y el TOC N°2 de Mar del Plata dispuso la fecha para los alegatos. Las abogadas de la familia dieron detalles a El Destape.

El segundo juicio por el crimen de Lucía Pérez, que tiene como principal acusado por abuso sexual y asesinato a Matías Farías (28) y a Juan Pablo Offidani (47) como partícipe secundario, siguió su camino en la segunda semana de audiencias y cerró la etapa de prueba. Nuevos testimonios médicos y de diferentes testigos presentados por la fiscalía y la querella, una inspección ocular en el lugar del hecho a 7 años del femicidio y la única voz de la defensa, pusieron fin a la primera parte. Ahora, se definió que las fechas de alegatos serán el 23 y 28 de febrero.

Durante la jornada del pasado miércoles, declaró Mirta Santana, ginecóloga que atendió a la joven de 16 años hasta su muerte. En su testimonio frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de la ciudad balnearia, señaló que presentaba "una serie de hematomas" pese a que tanto peritos de la Suprema Corte provincial y del Ministerio Público coincidieron días atrás de que no existía ningún tipo de indicio de abuso sexual. Según la doctora, se apreciaba "equimosis" en las zonas sexuales de Lucía y, de acuerdo a su testimonio, no surgieron en estudios realizados siete meses antes de su muerte.

Dicha apreciaciones, a partir de diferentes imágenes que se proyectaron en la audiencia, fueron cuestionadas por la defensa de ambos acusados (Laura Solari en el caso de Farías y César Sivo, de Offidani) por entender que "sus conclusiones no eran propias de su especialidad" y argumentando que los cuatro forenses que declararon en la primera semana del juicio "ya se expidieron" con respecto a este tema. De todas formas, los jueces a cargo del TOC N° 2 permitieron que la médica brindara su "opinión" pero dejaron en claro que no era en carácter de una pericia. En esa línea, Santana remarcó que el tipo de lesión que presentaba su cuerpo "no es habitual de ver en las pacientes". La doctora ya había sido testigo en el primer juicio, donde no había aportado estas apreciaciones ya que no habían sido exhibidas dichas fotografías de la autopsia durante las audiencias.

En diálogo con El Destape, una de las abogadas de la familia, Florencia Piermarian, especificó: "Santana vino a declarar en su carácter de médica ginecóloga de Lucía, no es una perita médica forense, entonces no tiene esa especialidad. No obstante, el Tribunal permitió que tuviera acceso a las fotos que se usaron en la Junta Médica y respondió a preguntas que le hicimos las partes en torno a esa operación de autopsia". Y añadió: "La diferencia tiene que ver con que no es perita, pero no invalida desde su rol de ginecóloga el poder ser consultada sobre cuestiones concretas que tienen que ver con el examen médico de Lucía y lo que se observó en la autopsia".

Esto último quiere decir que será tenido en cuenta como parte del testimonio de prueba. Por su parte, sobre esto, la abogada Verónica Heredia añadió a este medio que los jueces entendieron que "no es cualquier testigo, es una testiga que tiene una profesión específica y desde ese lugar opinó en relación a las lesiones ginecológicas que se veían" en la joven.

A su vez, en la sexta jornada de audiencias, declararon otros cuatros testigos de la lista propuesta por el fiscal a cargo Leandro Arévalo y por el particular damnificado, es decir la familia de Lucía. El primero de los testimonios fue el de José María Dicciano, director de la escuela a la que astistía la joven, a quien calificó como "muy solidaria", destacó que se involucraba en los diferentes proyectos del colegio y "muy normal en su comportamiento y conducta".

También brindaron declaración Daniel Olmos, expareja de la dueña de la casa que alquilaba Farías y la Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza, quien refirió a las "marcas que muchas veces no quedan explicitadas físicamente" en los contextos de violencia y que sí pueden ser interpretadas con perspectiva de género. Por último, la perito psicóloga Claudia Bertarini subrayó que "la vulnerabilidad de una mujer menor de edad se multiplica por cien en una situación de consumo".

Inspección ocular en el lugar del crimen

Este jueves, cerca de las 10, se realizó una inspección ocular en la casa del principal acusado Matías Farías donde Lucía Pérez pasó sus últimas horas con vida por pedido del fiscal Arévalo (a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7). El domicilio, ubicado en el barrio Alfar, a 10 cuadras del Faro de Punta Mogotes, fue el sitio desde el que la menor fue trasladada a una sala de salud en la que ingresó sin signos vitales. "Se observaron las dimensiones y la disponibilidad del lugar. Por fotos es una cosa y vivenciado es otra. Consideramos que era importante que los jueces sobre todo pudieron ver no solo el lugar sino también las referencias que dieron algunos testigos", explicó el fiscal en diálogo con Télam.

Estuvieron presentes, además del fiscal: los magistrados Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone; las abogadas de la familia de Lucía, Verónica Heredia y Florencia Piermarini; la defensora pública de Farías, Laura Solari y César Sivo, defensor particular de Offidani. Según pudo establecerse, el lugar -una construcción precaria en el fondo de un terreno, adosada a la casa ubicada en el frente- no sufrió modificaciones desde que ocurrió el hecho, hace casi siete años.

"Tiene que ver con la proximidad de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos, si bien pasó mucho tiempo en ese lugar fue el último en el que Lucía estuvo con vida. Que el Tribunal puede acercarse y ver dónde está, cómo es el barrio, las características de la vivienda, dónde estuvo... Hace a una mejor forma para tener que dictar sentencia, es imprescindible. Esto debería ser de práctica, nunca otro funcionario del Poder Judicial, de cualquier instancia, se acercó a ese lugar", explicó Piermarini.

"Al momento de resolver, los jueces deben ir construyendo qué pasó, cómo pasó y si ni siquiera tenés conciencia de dónde pasó, podés pensar que los hechos fueron de otra manera. Es muy importante que hayan estado presentes en el mismo lugar donde Lucía estuvo con vida por última vez", sumó Heredia.

Ambas resaltaron que todo esto no ocurrió en el primer juicio, al igual que la exhibición de fotos del cuerpo sacadas por la primera policía mujer que llega al centro de salud. "La defensa se opuso a la incorporación de las imágenes en el primer juicio y el Tribunal hizo lugar. Ahora ocurrió lo mismo con la defensa, nosotras fundamos el por qué debían ser incorporadas y los jueces no pudieron negarse a conocer", explicaron.

"Entendemos que este Tribunal ha sido equitativo, ecuánime, respetuoso con todas las partes. Las decisiones no han sido arbitrarias. Observamos un cambio total con respecto al primer juicio", señalaron.

Por último, durante el viernes, solo hubo una testigo -la única de las dos defensas- para declarar en forma de testigo de concepto: la pareja de hace más de 20 años de Offidani. La mujer aseguró que su esposo lucha desde hace años contra diversas adicciones, que "era solidario" y que "nunca fue agresivo con nadie". Además, su testimonio fue en la misma línea de la declaración indagatoria del acusado, apuntando a una "presunta sobredosis" de Lucía.

Confirmadas las fechas para los alegatos

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata definió que los alegatos se realizarán los próximo 23 y 28 de febrero tras la última jornada de testimoniales. El primero en argumentar sobre su acusación y el pedido de pena, el próximo jueves 23 -tras el feriado por Carnaval-, será el fiscal Leandro Arévalo de la UF N°7. En la misma jornada, presentarán su alegato de cierre las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermariani (representantes de la familia de Lucía).

Cinco días más tarde, el lunes 28, será el turno de las defensoras de Farías y Offidani. Cabe recordar que el primero está imputado como autor del delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", mientras que el segundo está acusado como "partícipe secundario". Tras ello, ambos acusados tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras desde sus lugares de detención y de manera virtual.

"No estuvieron presentes en todas las jornadas, fue una decisión de los acusados. Es obligatorio que estén en los alegatos de apertura, en los de clausura y al momento de la sentencia. Ahí sí tienen que estar presentes, aunque sea de manera virtual", explicó Heredia. Mientras que, sobre el retraso en el proceso, ambas abogadas sostuvieron: "Lamentablemente la defensa pidió una semana de tiempo, sin ningún tipo de argumento, y entendemos que el Tribunal se tomara una semana más para dictaminar una fallo. No nos opusimos para evitar quejas posteriores". De todas formas, no se conoce la fecha de lectura del veredicto.