"Quién mató a Lucía Pérez": el clamor que vuelve a buscar respuesta en un juicio histórico

Es el segundo juicio por el femicidio ocurrido el 8 octubre del 2016. El anterior absolvió a los acusados que hoy vuelven al banquillo. La familia exigió justicia con perspectiva de género al Poder Judicial y que deje de revictimizar a las víctimas.

"Quién mató a Lucía: eso venimos a preguntar", dijo Marta Montero antes de ingresar a declarar en el segundo juicio por el femicidio de su hija Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue asesinada y abusada sexualmente el 8 octubre del 2016 en Mar del Plata. Debajo de un gazebo protegiéndose de una intensa lluvia de verano, Marta vuelve a Tribunales a pedir justicia mientras muchos veranean en la ciudad balnearia. Cientos de personas acompañaron a la familia de la joven en la primera jornada de un juicio histórico que busca marcar un precedente para todas las víctimas de femicidios.

La madre de Lucia, su padre, Guillermo Pérez y su hermano Matías fueron los primeros en declarar en la primera audiencia del juicio que comenzó este martes a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de la ciudad balnearia. El segundo proceso judicial -al igual que el primero- tiene como principales acusados a Matías Farías (28) y Juan Pablo Offidani (47), por abusar sexualmente y asesinar a la adolescente. El tercer acusado murió en libertad y no llegó al nuevo proceso. La fecha se definió en la última audiencia, realizada el 26 de mayo del 2022. Durante la primera semana declararán 20 testigos.

"Hace 2.308 días que no tenemos justicia. Hace 5 años que estamos esperando este momento. Esperamos al final de este juicio tener justicia por Lucía. Esperamos una mirada que no tuvo: ni de género ni humanitaria", expresó Marta en la puerta de los tribunales marplatenses.

Este nuevo juicio se desarrolla ante un nuevo tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, con la acusación a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7. Las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini intervienen como particular damnificado, en representación de la familia de la adolescente. Mientras que la defensa particular de Offidani está a cargo de César Sivo y Romina Merino, y Farías será asistido por la defensora oficial Laura Solari.

"Después de tantos años y tanta lucha, esperamos respirar un poco de Justicia", agregó el papá de Lucía a pasos de los vallados que separan las puertas de los tribunales de la movilización en apoyo de la familia. Sostuvo que "el primer debate fue una cosa desagradable y violenta. Por eso los dos jueces están en jury, el 14 de marzo tenemos audiencia y corre plazo para ver cuándo va a empezar. Son cosas que del otro lado de la justicia lo vieron y no podían hacerse los sordos y ciegos al ver esta sentencia".

La primera audiencia

Pasadas las 9, los jueces que integran el nuevo tribunal y las partes ingresaron a la diminuta sala de audiencias que solo permitió que participaran los implicados y escasos medios de prensa. Allí comenzaron con los lineamientos y las hipótesis del caso. Luego del turno de la fiscalía, la defensa del particular damnificado y los acusados, dieron su testimonio los padres y el hermano de Lucia. Los imputados, Juan Pablo Offidani y Matías Farías, no están presentes, ya que seguirán cada audiencia de manera remota desde sus lugares de detención.

El fiscal Leandro Arévalo presentó los lineamientos del caso. Según lo explicitado, Matías Farías, en colaboración con Juan Pablo Offidani, buscaron a Lucía y, a bordo de una camioneta, la trasladaron al lugar de residencia de Farías. Sobre el hecho, argumentan: "Lo hicieron con la finalidad de abusar sexualmente de ella sabiendo de dos datos que contaban como cierto: la condición de menor de edad y de consumidora de estupefacientes. En el interior del domicilio, Farías suministró cantidades indeterminadas de cocaína y marihuana y, en un contexto de violencia de género, accedió carnalmente. Existen claros signos de que dicho acceso carnal fue de un modo brusco y violento, sin contar con el consentimiento de aquella".

Según la fiscalía, aquellos actos provocaron la muerte de Lucía, que falleció "a razón de una asfixia tóxica con congestión y edema pulmonar debido a una falla cardíaca". Para aquel entonces, Offidani volvió a colaborar con Farías y regresó al domicilio, para acondicionar el cuerpo y trasladarlo a una sala de primeros auxilios: "Hoy la fiscalía abre este nuevo debate y apunta a poder culminarlo con un nuevo pedido de pena. La calificación legal del evento, tal cual vino asignada en aquella oportunidad, es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber resultado en la muerte de la víctima y favorecidos por el suministro de sustancias de estupefacientes que concurre con la figura de femicidio", expresan.

Sobre las penas, determinan: "El rol que le asigno a Farías es el del autor penalmente responsable y a Offidani la participación de carácter secundario, sin perjuicio de adelantarnos en este punto, ya que el grado de colaboración y participación será determinado al momento de concluir".

A la espera de la salida de los padres de Lucia de la audiencia, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, afirmó que se trata de un proceso doloroso. "Se volvió a un padecimiento, la mamá de Lucía volvió al 8 de octubre de 2016", expresó. Durante la audiencia, la defensa de los acusados volvieron a indagar sobre la vida personal de la joven usando los mismos argumentos utilizados en el juicio anterior, juicio que fue anulado por la sala IV del Tribunal de Casación bonaerense. Es por ello que se ordenó realizar uno nuevo: la resolución fue confirmada un año más tarde por la Corte Provincial.

Durante el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por tenencia y venta de drogas a menores en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía. Ambos fueron absueltos, sin embargo, por las acusaciones de abuso sexual seguido de muerte y femicidio. El tercer acusado, Alejandro Maciel, fue absuelto de todos los cargos.

¡Lucía Pérez presente! ¡Ahora y siempre!

Mientras la familia de Lucía presentaba declaraciones en los Tribunales de Mar del Plata, en un escenario en las inmediaciones del edificio judicial, en Falucho y Tucumán, familiares, padres y madres de víctimas de femicidio contaron sus historias y exigieron justicia. Entre ellos se encontraba Laura Calampuca, madre de Natalia Melmann, que habló sobre un escenario y recordó el caso de su hija, tras exigir que todos los culpables cumplan cadena perpetua. Hace 22 años, la adolescente de 15 años fue raptada, violada y asesinada en la localidad balnearia de Miramar.

También estuvieron presentes los padres de Cecilia Basaldúa, la joven de 35 años que fue asesinada en las proximidades de Capilla del Monte; la mamá de Iara Rueda, la joven estudiante de 16 años engañada, secuestrada y asesinada en septiembre de 2020 y el papá de Mónica Garnica, asesinada en diciembre de 2017 en la localidad Berazategui tras ser prendida fuego por su pareja. Otros padres que se acercaron al lugar fueron los de Luna Ortiz, la adolescente que tenía 19 años cuando fue secuestrada el 2 de junio de 2017, abusada y asesinada. En medio de mucha conmoción, las familias reclaman justicia por sus hijas y expresan su apoyo a la familia de Lucía.

Además dijeron presente organizaciones sociales, políticas y gremiales que formaron parte de la movilización en las inmediaciones de los Tribunales de Mar del Plata para acompañar a la familia de Lucia Pérez en el inicio de la primera audiencia. "Esta justicia no es solo para la familia Pérez, sino para toda la sociedad", exclamaron.

Decenas de carpas se desplegaron sobre la calle Falucho y Tucumán en la ciudad balnearia. Se encontraron presentes, además, organismos de derechos humanos. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad brindó asesoramiento y atención a las mujeres y diversidades que se encontraban allí. Para cubrir el debate judicial histórico, se encontraron medios locales, provinciales y nacionales.

El poder judicial y la revictimización

Minutos después de las 14 horas, Marta y Guillermo junto a su hijo Matías salieron de la sala de audiencias ante los aplausos y el grito por Lucía. Allí los esperaban la militancia, familiares y organizaciones que siguieron minuto a minuto el inicio del nuevo juicio. Marta y Guillermo se abrazaron con Sergio Maldonado, quien también los acompañó durante la jornada judicial.

Abrazada de su compañero de vida y su hijo, Marta expresó su dolor por revivir nuevamente aquel doloroso día que asesinaron a su hija y apuntó contra la defensa de los acusados que volvió a los mismos argumentos contra su familia y su hija. "Hoy fue ese 8 de octubre, ese 8 de octubre que mataron a mi hija. Esto a lo que me tengo que someter yo y toda mi familia es el poder judicial. Esto que hace el poder judicial con las víctimas es terrible. Con Lucía muerta tengo que volver a dar explicaciones y me vuelven a revictimizar", expresó su mamá.

"Por esto tenemos que luchar, no es la forma de juzgar a la gente, no hay derecho a que nos sometan a estos vejámenes, dónde están los derechos humanos de Lucia, dónde están los derechos humanos de nuestras hijas", completó. La familia de Lucía exige que el juicio, que continuará al menos durante todo febrero, se respete su condición de juicio oral y público y que esté la prensa presente y las familias de víctimas de femicidios puedan participar. "Tenemos derecho, sino la justicia ha sido privatizada y no lo sabíamos".

Eran las 15 hs cuando el sol volvió a salir y las familias de víctimas de femicidios gritaron unánimes: "¡Justicia por Lucía y por todas!". Todavía en la intersección de Falucho y Tucumán, en el centro marplatense, cientos de personas seguían reunidas, conmovidas, pero con la convicción de que en la organización se podrá alcanzar la justicia por ella y por todas.