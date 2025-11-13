Caso Lourdes de Bandana: la Cámara confirmó la detención de Leandro García Gómez

A casi un mes de la detención de Leandro García Gómez (47), expareja de la cantante Lourdes Fernández (44), por privación ilegítima de la libertad, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional acaba de denegar su pedido de excarcelación porque no solo puede entorpecer la investigación sino porque, además, tiene antecedentes penales.

La Cámara indicó en sus fundamentos que "no puede descartarse que -de ser liberado el acusado- pueda ejercer algún tipo de violencia o represalia contra la víctima y sus allegados".

A finales de octubre, también había rechazado este pedido, el juez Diego Javier Slupski. En una resolución sostuvo que la excarcelación del acusado no podía darse bajo ninguna circunstancia por la "gravedad de los hechos por los que es investigado y la naturaleza del delito".

Además, remarcó que la actitud y comportamiento de García Gómez, durante este proceso judicial, también es un indicio suficiente de que "debe seguir detenido".

Por su parte, Silvana Russi, fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, también había pedido que la expareja de Lourdes Fernández continuara en prisión.

Luego de la detención de su expareja y de ser encontrada en su casa de Palermo tras 19 días sin tener contacto con su familia, Lourdes se sometió a diversos estudios con un equipo interdisciplinario de la Oficina de la Violencia Doméstica (OVD), formado por psicólogos y trabajadores sociales.

Los especialistas brindaron un documento en donde explicaron que la situación de Lourdes es de "alto riesgo" y que en ella se observaron señales de "sometimiento psicológico", patrones de control y aislamiento.

A principios de noviembre, Lourdes se convirtió en querellante de la causa por violencia de género contra su ex, mientras que el abogado de su madre, Yamil Castro Bianchi, solicitó que la cantante vuelva a declarar.

Los delitos por los que fue imputado Leandro García Gómez

Tras su detención, la Justicia resolvió imputar a Leandro García Gómez por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, lesiones y violencia de género". Además, se solicitó un embargo de 15 millones de pesos.

Además, posee dos antecedentes penales condenatorios: uno de diciembre de 2020 y otro de mayo de 2022. En esta última, fue condenado a dos años y seis meses de prisión (de ejecución condicional) por ser el autor de delitos de amenazas coactivas cometidas en cuatro oportunidades; desobediencia en veintidós ocasiones; desobediencia en concurso ideal con amenazas coactivas y diez amenazas cometidas.