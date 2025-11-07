Ya mejor, Lourdes habló de su caso para advertir a otros "Presten atención a los amigos"

El caso de la cantante de Bandana, Lourdes Fernández, conmocionó al país cuando, luego de una denuncia de desaparición realizada por su madre, se llevó a cabo la búsqueda de la artista, lo que derivó en la detención de su pareja, Leandro García Gómez, bajo las acusaciones de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Con su reciente vuelta a los escenarios, la cantante apodada "Lowrdez", brindó una entrevista con el programa Desayuno Americano, en el cual habló sobre su intento de recomponer su relación con sus familiares, a su vez, la artista aprovechó para enviar una advertencia a los espectadores del programa: "presten atención a los amigos".

En diálogo con el programa del canal América, la artista se negó a revelar detalles de la situación de violencia que atravesó recientemente, sin embargo, dejó un mensaje para aquellas personas que tienen familiares o amigos atravesando situaciones similares: "Por favor, presten atención a la familia, a los amigos y todo como hicieron conmigo".

En la breve entrevista realizada, Lowrdez explicó sobre la nueva terapia que realiza, sobre la cual dijo: "Hoy justamente arranco una nueva terapia. Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, una terapia que tiene que ver con un poco lo que nos aqueja en este momento. El trabajo, por suerte, me mantiene muy ocupada".

"Por suerte se vienen unos 25 años de Bandana impresionantes", agregó la artista, haciendo mención al esperado regreso de Bandana quienes celebran su aniversario n°25.

Al mismo tiempo, Fernández comentó sobre su intento por recomponer los lazos con su familia luego del escándalo: "Con mi mamá y mi familia también recomponiendo vínculos. Por supuesto que hablamos, y siempre ella acompañando, igual que mi papá, y la mujer de mi papá, y su familia. Es una familia muy grande, por suerte, muy contenida", dijo la cantante.

Por último, sobre la causa judicial que tramita contra su ex pareja Leandro García Gómez, la artista aclaró: "Yo no hice la denuncia. Nosotros habíamos, no retomado el vínculo, pero sí hemos hablado como personas normales, que se quisieron en un momento mucho y esto me detona".

Recientemente, el abogado de Lourdes expresó que es muy probable que la mujer tenga que presentarse en el juicio en carácter de querellante.

El intento de García Gómez de conseguir prisión domiciliaria

Bajo el marco de la causa judicial que tiene imputado a Leandro García Gómez por los delitos de privación ilegítima de la libertad y violencia de género, su abogado, Martín Miguel Plastina, solicitó su excarcelación bajo caución juratoria y pidió que se le imponga a su asistido alguna de las medidas "alternativas" a la prisión preventiva.

Sin embargo, se rechazó esta petición de excarcelación, basado en los argumentos de la fiscalía los cuales alegaban: riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, los antecedentes del acusado, y la "influencia que el imputado ejerce sobre ella, el estado de vulnerabilidad y la naturalización de la violencia en la que se encuentra inmersa la víctima".

Finalmente, el juez Diego Slupsky cerró diciendo: "El encausado tiene una personalidad manipuladora y controladora".