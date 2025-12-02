La Rioja llega a la Corte contra Nación: exige el punto de coparticipación vedado desde 1988

El Poder Judicial de La Rioja confirmó que el miércoles 3 de diciembre será la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será por el punto de coparticipación de 1988 y fue reconocido por todos los gobiernos nacionales hasta la llegada de la gestión de Javier Milei.

El fiscal de Estado de La Rioja, Dr. Emilio Rodríguez explicó a la Radio y Televisión Riojana que la búsqueda es lograr una resolución a la controversia a una situación que lleva 37 años: “Desde La Rioja vamos con el ánimo de conciliación. A los efectos de dar solución a un conflicto que tiene muchos años”.

Adelantó, además, que La Rioja pedirá formalmente a la Corte que se abra una instancia de diálogo entre ambas partes, en virtud del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Es decir, la celebración de una audiencia preliminar una vez contestada la demanda , o vencidos los plazos correspondientes, cuando existan hechos controvertidos y la causa deba pasar a la etapa de prueba.

Un daño a los riojanos

El fiscal sostuvo que la quita del punto de coparticipación “no sólo afecta al gobierno, sino que impacta directamente en la gente, provocando un daño que calificó como ‘inconmensurable’ para los riojanos y riojanas”. También recordó que esos fondos mal llamados “extra coparticipables” son en realidad recursos compensadores ante una injusticia histórica y que figuran actualmente en el Presupuesto Nacional.

“Desde el año 1988 hasta ahora, este punto fue reconocido por todos los gobiernos salvo el gobierno de Javier Milei. Esos fondos se encuentran el articulo 83 de la ley de Presupuesto”, sostuvo..

Estimación de la deuda

Consultado sobre el monto adeudado, el fiscal detalló que la Provincia estima la deuda en 1.350 millones de dólares, cifra que será presentada ante la Corte junto con documentación elaborada por el Ministerio de Hacienda.

Sobre la actitud del Gobierno nacional, Rodríguez remarcó que La Rioja no ve fundamento alguno para rechazar la apertura del diálogo. “Los riojanos tenemos los mismos derechos que cualquier otra provincia. Somos parte de un país republicano, democrático y federal”, subrayó, aludiendo a que Córdoba y Santa Fe ya transitan procesos de conciliación similares.

Rodríguez viajará a Buenos Aires acompañado por el abogado Pedro Goyochea, y allí se reunirán con el constitucionalista Alberto García Lema, patrocinante de la Provincia en la causa iniciada en 2017. También recordó que existe otra demanda activa por los fondos incluidos en el Presupuesto, patrocinada por los abogados Gil Domínguez y Jorge Yoma.